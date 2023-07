Orages du 1er juillet: 130 millimètres de pluie en deux heures à Rivière-Éternité

Plusieurs régions ont reçu d'importantes précipitations de pluie, samedi, mais celle qui a été le plus affecté est la municipalité de Rivière-Éternité qui a reçu un total de 130 millimètres de pluie en deux heures selon l’estimation radar d’Environnement Canada, ce qui a causé un important glissement de terrain sur la route 170.

• À lire aussi: Les recherches se poursuivent à Rivière-Éternité

• À lire aussi: Rivière-Éternité: emportés en retirant des débris sur la route

• À lire aussi: «J’ai eu peur»; un citoyen coincé à Rivière-Éternité témoigne

En entrevue à TVA Nouvelles, la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a quant à elle fait allusion à 125 millimètres de pluie reçus en 45 minutes.

«C’est du jamais vu», dit-elle.

Parmi les autres municipalités qui ont reçu d’importantes accumulations samedi, on compte Prévost (entre 90 et 100 mm), Sainte-Anne-des-Lacs (86 mm), Frelighsburg (79 mm) et Saint-Thomas (entre 55 et 70 mm).

Une cinquantaine de millimètres sont également tombés à Saint-Jacques, Saint-Anicet, Rigaud, Saint-Adèle, La Baie, Saint-Esprit, Saint-Donat et Morin-Heights.

Quelque trois centimètres de grêle sont aussi tombés à Saint-Sauveur.

Plusieurs orages ont frappé le Québec durant la journée d'hier, le 1er juillet. Voici un résumé des principales intempéries recueillies: https://t.co/tig5TDNUKf #meteoQC pic.twitter.com/ySCqI8rQa7 — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) July 2, 2023

«Une masse d’air chaud et humide ainsi que le passage d’un front chaud étaient propices à la formation d’un orage, samedi», indique Environnement Canada dans un tweet.

«La pluie torrentielle a causé un affaissement de la route à Rivière-Éternité et la foudre a déclenché un incendie à Laval-sur-le-Lac», ajoute-t-on.

Bien que du temps gris est attendu à nouveau dimanche, des conditions moins extrêmes sont à prévoir.

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus