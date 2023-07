Rivière-Éternité: emportés en retirant des débris sur la route

Les deux personnes toujours disparues emportées dans la rivière Éternité samedi soir étaient à l’extérieur de leur véhicule lorsque le drame s’est produit.

L’homme et la femme s’affairaient à retirer des débris qui jonchaient la route et qui les empêchaient de circuler.

C’est ce qu’a confirmé le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu à TVA Nouvelles.

«Les recherches se poursuivent et elles ont débuté très tôt ce matin avec un groupe de marcheurs de la Sûreté du Québec, beaucoup de quadistes, des embarcations nautiques parce que c’est la rivière Éternité qui se jette dans le Saguenay. On est sur le terrain et on tente de localiser ces deux personnes-là», a expliqué le sergent Beaulieu.

«On sait que les deux véhicules étaient arrêtés sur la chaussée, les occupants des véhicules étaient sortis pour aller débarrasser la route de débris qui s’étaient ramassés-là en raison de la tempête et ils ont été emportés par le débordement de la rivière et une coulée de boue simultanée», précise le porte-parole.

Les recherches devraient se poursuivre toute la journée.

Le débordement de la rivière et l’affaissement de la route 170 isolent également 96 campeurs. Ils sont toutefois et autonomes et pas nécessairement en danger. Il n’est pas impossible qu’ils puissent être évacués en journée.

Déjà 130 personnes avaient été évacuées hier vers L’Anse-Saint-Jean ou vers Saint-Félix-d’Otis.

Évacuations en hélicoptère

La ministre Andrée Laforest est sur le terrain dimanche matin pour constater l’état de la situation.

«On a plus de 600 personnes en situation d’évacuation. [...] On a encore 133 personnes qu’on va évacuer, mais par hélicoptère, parce que c’est impossible de se déplacer, de descendre près du Saguenay pour prendre les navettes maritimes. Il y a quand même un risque d’avoir d’autres glissements de terrain», a précisé Mme Laforest.

La @sureteduquebec est présentement à la recherche d’au moins deux personnes disparues à Rivière-Éternité à la suite des glissements de terrain. Mes pensées accompagnent leurs proches en cette période d’incertitude. Nous poursuivons les évacuations avec @secpubliqueqc. — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) July 2, 2023

Elle a également indiqué que les équipes du MTQ se rendraient sur place pour évaluer l’état du sol et de la route en journée, dimanche.