Accès en forêt : réouverture en Mauricie

Villégiateurs, pêcheurs, travailleurs forestiers: depuis lundi matin, les secteurs de Clova, Parent et du Réservoir Gouin sont accessibles, au grand plaisir des commerçants du coin.

C'est aussi un soupir de soulagement pour les pourvoyeurs. Malgré l'ouverture, le mal est déjà fait.

«Si on calcule ça, moi, sur les 54 que je devais avoir au mois de juin, j'ai 17 groupes qui se sont rendu donc 37 annulations», a donné en exemple le propriétaire des Chalets Baie du Sud, Marc-André Lavigne.

Pour rattraper le coup, certains demandent à ce que le Réservoir Gouin demeure ouvert trois semaines de plus, lui qui ferme normalement à la mi-septembre. Une décision qui doit être réfléchie, parce qu'elle comporte des risques.

«À l'automne, le doré va se retrouver en eaux plus profondes et il y a des risques de barotraumatismes, un trouble lié à la pression, que quand on le remonte, il peut y avoir une augmentation de la mortalité surtout si c'est des spécimens qui sont trop petits ou trop gros qu'on doit remettre à l'eau», a expliqué le directeur général de la Corporation de gestion du Réservoir Gouin, Frédéric Noël.

La question qui devra être débattue est : est-ce que l'impact sur la faune vaut les quelques semaines de revenus supplémentaires? En 2020, ce prolongement a pu être possible, mais il s'agissait d'une mesure exceptionnelle. La demande doit d'abord être examinée par un comité où siègent des intervenants de tous les secteurs entourant la forêt du Réservoir Gouin. Par la suite, c'est au gouvernement à donner son accord ou non. Aucune décision n'est prise pour l'instant.

Par ailleurs, des pourvoyeurs craignent que la fermeture des forêts devienne une habitude en période sèche. D'autres solutions devraient être adoptées selon eux, comme l'augmentation du coût des amendes en cas de feu et plus de sensibilisation.

Pour ce qui est de l'aide financière qui sera apportée aux pourvoyeurs, le cabinet de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a indiqué qu'une annonce devrait être faite dans les prochains jours. Qui? Quoi? Combien? Quand? Ces questions devraient être répondues.