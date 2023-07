«C’est inquiétant»: les taux d’échec en hausse au secondaire

Le taux d’échec est en hausse au secondaire, notamment en français et en mathématiques, selon des données préliminaires obtenues par TVA Nouvelles.

Selon la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE), il s’agit d’une tendance observable depuis quelques années déjà.

«Dans certains groupes, c’est 80% de taux d’échec. Donc ça veut dire que c’est 80% de jeunes qui n’ont pas accès à leur diplôme de secondaire», témoigne Guillaume Bellavance, enseignant d’histoire au secondaire.

La situation est d’autant plus exacerbée alors que des élèves d’adaptation scolaire sont intégrés dans les classes dites régulières, faute d’enseignants.

«À titre d’exemple, à l’école Saint-Henri, cette année, 31 groupes réguliers dans lesquels plus de la moitié des jeunes avaient des cotes de difficultés, ce qui fait en sorte que ça devient des groupes d’adaptation scolaire dans les faits», mais où des enseignants du régulier font la classe et que les ratios à respecter ne sont pas les mêmes.

En français, c’est en secondaire 2 où le taux d’échec est le plus élevé, s’élevant à 18%.

En secondaire 1 et 3, le taux d’échec atteint les 12% et 13 respectivement.

En mathématiques, les résultats sont encore plus alarmants, alors que plus d’un élève sur cinq a échoué son année en secondaire 3 et 4.

Les acteurs du milieu scolaire pointent du doigt un manque d’investissement sur plusieurs années en éducation en plus d’accuser un manque flagrant de personnel.

«C’est inquiétant. Il y a beaucoup d’examens ministériels [en secondaire 4], beaucoup de matières à sanction pour la diplomation», affirme Nicolas Prévost, président de la FQDE.

Il croit d’ailleurs qu’une partie de la solution est d’intégrer les étudiants au baccalauréat en éducation plus tôt sur le marché du travail.