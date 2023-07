Chaleur accablante et peu de vents à venir, prévient un météorologue

Alors que la dernière semaine a été marquée par du temps instable, les Québécois doivent s’attendre à connaitre un épisode de chaleur intense dans les prochains jours, prévient un météorologue.

Un dôme de chaleur qui couvre le Texas et d’autres États avoisinants fera son chemin jusque dans le nord-est du continent.

«Cette chaleur-là, elle va gagner les Grands Lacs demain [...] attendez-vous pas à une brise ou du vent, il n’y a pratiquement pas de vent cette semaine [...] des températures ressenties près de 40, sûrement des avertissements de chaleur [à venir] cette semaine», explique Gilles Brien en entrevue avec Paul Larocque au TVA Nouvelles 17 h.

L’intensité des vents sera faible, et les nuits seront chaudes.

«Avec des minimums au-dessus de 21, ça va être impossible de dissiper la chaleur pendant la nuit, on va rester climatisé», a-t-il souligné.

Bien que la chaleur soit au rendez-vous, une séquence de beau temps au-delà de quatre jours se fait attendre.

«Dans les dix prochains jours, on a les températures les plus chaudes de l’été, et généralement on a du beau temps, c’est ça qui nous manque cette année. Même si ça semble être un été super moche, on n’a pas de succession de trois, quatre jours de beau temps continuel. Ça a été toujours du temps toujours très changeant, beaucoup d’instabilité», constate le météorologue.

