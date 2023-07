Comment le jardinage a sauvé la musique d’Alex Nevsky

Alex Nevsky a retrouvé sa passion pour la musique, perdue bien avant la sortie de son dernier album chemin sauvage, en se reconnectant avec la nature.

Habitant de Sutton depuis la dernière année et demie, l’artiste a appris à faire le vide dans son esprit, les deux mains dans la terre. Son quartier, qui n’a rien à envie aux quartiers branchés de la métropole, est bordé par la nature, les montagnes verdoyantes du Vermont, et les monts Orford et Sutton.

«Depuis qu’on a emménagé ici, je me suis mis à passer beaucoup de temps dehors, en forêt, ou à planter des centaines de fleurs, de légumes, et ç’a vraiment ouvert l’espace pour que la créativité remonte», a-t-il fait savoir à l’Agence QMI.

C’est d’ailleurs après de longues journées à entretenir sa terre que son dernier opus «Même l’impossible fleurit», sorti en mars dernier sous le pseudonyme «de la beauté», a été composé.

Il accumulait depuis des mois, des années, «des 30 secondes à l’infini» sans jamais se donner la chance de se poser et de les terminer. «Il y avait aussi le succès avec les chansons pop...» qui n’encourageait pas le déploiement d’un projet instrumental.

«J’ai été un peu trop dans ma tête et je pense que même pour la chanson pop, à un certain moment, quand il y a trop la pression de devoir en faire ça ne monte pas», a-t-il poursuivi. C’est donc le lâcher-prise et la méditation par le jardinage qui ont permis à cet album dont il rêvait depuis 12 ans, de voir le jour, a ajouté l’auteur-compositeur.

Alex n’a pas voulu en finir avec Nevsky

Éclaboussé pendant le mouvement #moiaussi à la suite d’une publication controversée, le chanteur qui s’est terré ces trois dernières années, pour faire de l’introspection, n’a jamais eu l’idée de mettre un terme au projet «Alex Nevsky».

«Ça ne change rien en fin de compte de m’appeler Alex Nevsky ou Alexandre Parent», a-t-il dit en soulignant que peu importe le nom, l’âme créatrice restait la même.

«Pour «Même l’impossible fleurit», je trouvais que ça valait la peine de mettre une identité propre, parce que ça n’a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Ce ne sont pas des chansons avec des paroles. Et d’enlever une identité, je trouvais ça encore plus beau, que ces pièces-là soient justes au service de la beauté. Elles ont été créées par la rencontre avec la beauté et permettent cette rencontre avec la beauté», a indiqué l’auteur-compositeur-interprète.

«Alex Nevsky est encore bien vivant!», a-t-il ajouté, soulignait avoir retrouvé l’étincelle des débuts, la fierté et la reconnaissance d’entendre ses chansons jouées dans des commerces encore aujourd’hui. «Ç’a vraiment payé d’être dans le moment présent», a-t-il dit.

Le musicien reviendra sur les planches à la fin de l’été avec son projet «Même l’impossible fleurit». Ce nouveau spectacle qu’il promet doux et poétique inclura dans son programme, en plus de ses pièces instrumentales, deux ou trois chansons et de nouvelles compositions qui ne se retrouvent sur aucun album pour l’instant.

Il sera accompagné à la flute traversière, au corps français, à l’alto et au violoncelle.

Depuis peu, le chanteur se surprend également à gratter la guitare, après un hiatus de 3 ans, et à avoir envie d’écrire de la pop à nouveau. «Ça revient! Ce sera peut-être un Alex avant «de la beauté». Je ne sais pas, ça reste à voir», a-t-il souligné.

Originaire de Granby, Alex Nevsky sera lundi à «La belle tournée», qui a cette fois été tournée en Estrie.

Pour ses dates de spectacles c'est ici.