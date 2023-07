Des centaines de familles québécoises sans logement

D’une année à l’autre, la crise du logement s’intensifie. Présentement, 199 ménages sont en situation de relogement, deux jours après le 1er juillet.

• À lire aussi: «Les propriétaires d'animaux sont forcés de faire un choix déchirant»

• À lire aussi: Un logement qui donne la nausée à Québec

• À lire aussi: Des minimaisons en plein centre-ville de Montréal

Même si le problème se concentre dans la Ville de Montréal, les répercussions commencent à se faire sentir dans diverses régions également.

Eric Bolte/24 Heures/Agence QMI

«Par le passé, on avait une douzaine de services d’aide à la recherche de logement réparti un peu partout sur le territoire, cette année on a 35 offices d’habitation qui offrent un service d’aide, donc il y a plus d’aide disponible», explique Sébastien Olivier, directeur des communications à la Société d’habitation du Québec. «Forcément, on trouve qu’il est logique qu’il y a plus de gens qui ont fait appel aux services et à l’aide disponibles sur le territoire.»

Quels sont les services offerts?

Plusieurs organismes qui accueillent depuis quelques jours des ménages sans logement estiment que c’est au gouvernement du Québec que revient la responsabilité d’en faire davantage pour les locataires.

«L’accompagnement offert varie d’une situation à l’autre, on s’adapte vraiment au besoin du ménage en difficulté», dit M. Olivier. «On peut aider le ménage dans sa démarche de recherche de logement et quand les personnes se retrouvent sans solution, on offre l’hébergement temporaire et on peut aller jusqu’à entreposer les biens des ménages pour s’assurer que tout se passe pour le mieux.»

M. Olivier affirme que la Société d’habitation du Québec reconnaît que la situation peut être difficile et complexe pour plusieurs, toujours à la recherche d’un logement permanent.

Il explique que la Société a investi en publicités pour rappeler aux locataires de se trouver un logement avant de renoncer au leur.

«Les services d’aide sont bien préparés et sont à pied d’œuvre depuis le 1er janvier», dit-il. «Il y a toujours des gens qui se retrouvent au dépourvu, mais le message est qu’on est là pour les aider encore aujourd’hui.»

La Société a d’ailleurs recensé une baisse des déménagements cette année.

Voyez l’entrevue complète avec Sébastien Olivier de la Société de l’habitation du Québec ci-dessus...