Des critiques sur la présence de la SQ à Sept-Îles

Des citoyens et des élus de Sept-Îles et Port-Cartier jugent que la Sûreté du Québec (SQ) n’est pas assez présente et visible dans leur ville.

Le corps policier assure pourtant que ses effectifs sont stables depuis plusieurs années. Ces propos ne réussissent pas à faire taire les critiques.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a récemment contacté la SQ, à titre de citoyen, pour que des policiers interviennent auprès d’un automobiliste qui consommait du cannabis dans un endroit fréquenté par des familles.

«On me dit qu’il y avait une autre situation plus urgente, qu’il y avait un manque d’effectif qui faisait en sorte qu’on ne pouvait pas répondre à mon appel. On m’a invité à donner une déclaration un peu plus tard. Dans les faits, moi, ce que je voulais, c’est prévenir, éviter que cette personne prenne son véhicule à proximité d’un centre d’achat comme ça.»

C’est finalement un autre corps de police, La Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM), qui est intervenue auprès de l’automobiliste. Mais pour le maire, cette expérience dénote une lacune sur la présence de la police dans sa ville.

La perception de certains citoyens a été alimentée par une baisse continue, lors des dernières années, du nombre de constats d’infractions au code de la Sécurité routière.

Le conseiller municipal Denis Miousse est membre du comité de sécurité publique de la MRC qui en lien avec la SQ. Il a déjà fait part de ses préoccupations.

«À la SQ, on nous dit que les effectifs prévus au contrat entre la MRC de Sept-Rivières et la Sûreté du Québec, les effectifs sont respectés. On a un effectif de 58 policiers qu’on devrait toujours avoir sur le territoire. On nous dit que c’est toujours respecté.»

La Ville de Sept-Îles débourse actuellement près de 4,5 millions de dollars pour les services de la Sûreté du Québec.

Dans la ville voisine de Port-Cartier, des citoyens et des élus ont aussi remarqué une baisse de la présence des policiers.

La SQ a refusé de répondre aux questions de TVA Nouvelles à ce sujet. Le corps policier considère que les informations sur ses effectifs sont de nature stratégique et ne doivent pas être rendues publiques.