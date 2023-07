Dolly Parton refuse l’utilisation d’un hologramme après sa mort

Dolly Parton n’acceptera pas qu’un hologramme interprète ses chansons lors de concerts après sa mort.

La légende de la musique country sort un nouvel album, Rockstar, mais ne partira pas en tournée afin de rester auprès de son mari, Carl Dean, âgé de 80 ans. La star était à Londres pour promouvoir son disque, mais avait précédemment reporté son voyage en raison de problèmes de santé de son époux.

Lors d’une conférence de presse, on lui a demandé si elle envisagerait de créer un concert holographique, à l’instar d’ABBA Voyage, en utilisant l’intelligence artificielle. Et la réponse est sans appel.

«Je pense que j’ai laissé derrière moi un travail formidable. Je dois décider dans quelle mesure je veux être impliquée dans ces trucs de haute technologie parce que je ne veux pas laisser mon âme ici sur cette Terre. Je pense qu’avec certaines de ces choses, je serai ancrée ici pour toujours... Je serai là, on trouvera des moyens de me garder ici», a répondu la chanteuse de Jolene, selon le journal The Independent.

Dolly Parton a également ajouté avec humour que tout chez elle, même son intelligence, était de toute façon artificiel. Elle a également expliqué qu’elle avait invité Mick Jagger sur son album pour chanter le tube Satisfaction des Rolling Stones, mais qu’il avait refusé, P!nk et Brandi Carlile la rejoignant finalement sur le morceau.