Face-à-face mortel dans Lanaudière: des enfants doivent dire adieu à leur «deuxième papa»

Quelques années après avoir perdu leur père biologique, deux jeunes enfants devront cette fois-ci faire le deuil de leur «deuxième papa», qui a tragiquement perdu la vie ce week-end dans un face-à-face à Sainte-Geneviève-de-Berthier, dans Lanaudière.

«Faire cette annonce-là deux fois à des enfants, c’est juste pas normal. C’est vraiment injuste», lance Jessica Soulard Vermette, la voix déchirée par les sanglots.

Son grand amour, Jean-François Perreault, était en route vers chez elle vendredi soir lorsqu’il a été happé de plein fouet par un véhicule circulant en sens inverse sur la route 158.

Nouvelle vie

Dans un fourgon Sprinter qu’il avait emprunté à un ami se trouvaient les toutes dernières boîtes de son déménagement vers Trois-Rivières. Le résident de Joliette s’apprêtait à s’installer là-bas, près de sa douce, après trois ans de relation à distance.

Les tourtereaux, qui avaient toujours priorisé la stabilité pour leurs enfants, étaient emballés à l’idée que la fille unique de Jean-François décide de s’inscrire au cégep de Trois-Rivières.

«C’était censé être le début d’une nouvelle vie pour nous, dit Mme Soulard Vermette avec émotion. On avait enfin ce dont on avait toujours rêvé. Mais tout ça s’est effondré en une fraction de seconde.»

La mère de famille a passé la soirée de vendredi au FestiVoix avec ses deux enfants, Florence, 10 ans, et Charles, 9 ans, ainsi qu’avec la fille de Jean-François Perreault, Noémy.

«Quand on est revenus à la maison et que j'ai vu qu’il n’était pas arrivé, je me suis mise à appeler partout pour le trouver. Ma sœur a appelé dans les hôpitaux et moi, j’ai pris le chemin vers chez lui», explique-t-elle.

Une fois rendue à Berthierville, la route était fermée pour cause d’accident. Jessica Soulard Vermette a tout de suite compris.

«Ç’a eu l’effet d’un 6e sens», dit-elle, encore sous le choc.

Le décès de son conjoint, que ses amis surnommaient le Viking en raison de son imposante barbe et de sa force physique notable, lui a été annoncé sur les lieux par des policiers qui érigeaient la scène.

Sa sœur et son père sont venus la rejoindre afin de la ramener à bon port parce qu'elle était trop secouée et peinée pour reprendre la route seule.

Père dévoué

En arrivant chez elle au petit matin, elle a dû annoncer l’horrible nouvelle à sa belle-fille. Du haut de ses 16 ans, Noémy l’attendait de pied ferme et n’avait pas fermé l’œil.

«C’était un père dévoué, sa fille vivait à temps plein avec lui. C’était vraiment SON papa, ils étaient proches», dit Mme Soulard Vermette.

Quelques heures plus tard, à leur réveil, ce fut au tour de ses enfants d’être mis au courant du drame. Ce grand deuil s’ajoute donc à celui de la perte de leur père biologique, qui s’est enlevé la vie il y a cinq ans.

«Ils considéraient Jean-François comme leur papa, explique la femme de 40 ans. C’est la deuxième grosse perte qu’ils ont en peu de temps.»