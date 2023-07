«Les propriétaires d'animaux sont forcés de faire un choix déchirant»

La période de déménagement rime malheureusement avec la hausse de l’abandon d’animaux de compagnie.

Le début de l’année pour la SPCA est toujours une période particulièrement achalandée pour la SPCA qui enregistre une hausse de 20% par rapport à la même période l’an dernier.

«Dans une semaine normale en juin, on reçoit à peu près 100 animaux, mais on en a reçu 200 la semaine passée», explique Anthony Johnson, directeur général de la SPCA de Montréal. «Ça risque de continuer dans les semaines qui viennent avec les gens qui déménagent pendant le mois de juillet, la situation s’empire.»

Caroline - stock.adobe.com

Les refuges pour animaux font face à la détresse des gardiens qui sont de plus en plus nombreux à être forcés d’abandonner leurs compagnons à cause du manque de logement les autorisant. Avec la crise du logement, les locataires ont de plus en plus de mal à trouver un logement et c’est encore pire lorsqu’il faut en trouver un qui accepte les animaux de compagnie.

Jeremy Bernier / Le Journal de Quebec

«On reçoit vraiment beaucoup d’appels surtout dans le mois qui précède le 1er juillet», dit Dominique Jodoin, aide-vétérinaire. «Dans le mois de juin, on reçoit beaucoup d’appels de gens qui se sont trouvé des appartements qui n’acceptent pas les animaux ou qui ont des contraintes qui font qu’ils doivent faire euthanasier leur animal.»

Un projet de loi en faveur des propriétaires d’animaux?

Québec solidaire met de la pression avec son projet de loi pour autoriser les animaux dans les logements. Présentement, au Québec, les locataires qui changent d’adresse se retrouvent souvent dans des appartements qui refusent catégoriquement les animaux, ce qui fait grandement augmenter le taux d’abandon dans la province.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

«Différentes études ont démontré que de posséder un animal de compagnie améliore grandement l’état général de la santé d’une personne», explique Andrés Fontecilla, député de Québec solidaire pour la circonscription de Laurier-Dorion. «Les gens sont attachés et ont besoin de leurs animaux de compagnie, mais la loi les désavantage, ils sont forcés de faire un choix déchirant.»