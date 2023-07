Menacée d’expulsion: elle a su à la dernière minute qu'elle pourrait rester au Canada

La réfugiée péruvienne menacée d’expulsion après presque 20 ans au pays pourra finalement rester auprès de sa fille adolescente.

«Je suis très heureuse», laisse tomber avec un grand soupir de soulagement Gledicia Dimitla Sedano Rivera au bout du fil. Jusqu’à vendredi dernier, Mme Sedano croyait qu’elle serait forcée de quitter le Canada à cause d’une erreur qui s’était glissée dans sa demande d’asile déposée en 2003.

Après avoir passé des jours insoutenables à redouter son déportement, la Péruvienne de 52 ans a appris le 30 juin, soit la veille de son départ, qu’elle pourrait finalement rester au pays.

«On a reçu un appel vers 21h30 de la part de l’immigration [Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada] pour nous aviser que ma mère n’avait pas à se rendre à l’aéroport le lendemain et qu’elle pouvait rester», explique Stéphanie, sa fille de 16 ans.

Au mois d’avril, Gledicia Dimitla Sedano Rivera avait appris qu’elle devait quitter le Canada le 1er juillet 2023 au plus tard. Elle se battait depuis le printemps pour pouvoir demeurer au pays.

Sans sa fille

L’idée de devoir quitter le Québec et de laisser sa fille Stéphanie derrière elle l’a même rendue malade. Après presque 20 ans passés au Canada, Mme Sedano souffrait d’anxiété à l’idée de retourner au Pérou, le pays qu’elle avait fui et où elle avait vécu de la violence conjugale.

Jeudi, Le Journal a été contacté par la propriétaire de l’immeuble où demeure Gledicia Dimitla Sedano Rivera depuis 17 ans. C’est dans un ultime effort pour aider sa locataire, qu’elle estime beaucoup, que Samia Sassine s’est confiée à nous.

Dans un entretien téléphonique réalisé lundi, elle soulignait combien elle était soulagée par la tournure des événements.

«C’est inhumain d’avoir fait vivre une telle chose à une mère et sa fille [...] [S]ur le coup, je me disais même que j’allais héberger Stéphanie chez moi», déplore-t-elle.

Après tous les efforts déployés par la mère de 52 ans et ses proches afin de lui permettre de demeurer ici, c’est «une histoire qui se termine bien» pour elle, comme le souligne Samia Sassine.

Gledicia Dimitla Sedano Rivera pourra reprendre le travail dès maintenant et présenter une demande humanitaire dans le but de demeurer au pays de façon permanente.