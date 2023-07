Nouvelle série documentaire: incursion chez les plongeurs de la SQ avec Marie-Christine Bergeron

Marie-Christine Bergeron a été sur appel pendant un an avec l'équipe de plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) pour sa nouvelle série documentaire, «Policiers-plongeurs», qui fera son entrée sur Vrai, mardi.

L’ex-journaliste de TVA, maintenant cheffe d’antenne à Noovo, a fait la rencontre de cette escouade, par accident, alors qu’elle tournait un autre projet de documentaire sur l’eau. Ils ont échangé sur leur quotidien, se sont posé des questions sur leurs pratiques, puis l’idée de faire une incursion dans ce domaine s’est imposée.

«À partir de ce moment-là, j’ai commencé à me dire “OK, mais je veux vraiment les suivre”», a-t-elle raconté à l’Agence QMI.

Photo fournie par Vrai

«C’est la première fois depuis la création de l’unité, au milieu des années 1970, qu’une équipe de tournage les suit», a précisé la journaliste, soulignant avoir eu droit à une carte blanche, mais aussi à un accès privilégié pour la réalisation de cette série documentaire.

Pendant un an, Marie-Christine Bergeron a suivi l’escouade de policiers-plongeurs de la Sûreté du Québec – qui ne sont que six au Québec à en faire partie – à travers différentes situations et températures.

«Chaque fois qu’ils avaient un call, ils m’appelaient et on se déplaçait. J’ai été sur appel pendant un an», a-t-elle expliqué en riant, tout en ajoutant que les tournages avaient un caractère «ultra particulier» en raison de l’imprévisibilité et de l’abondance des appels, surtout l’été.

«J’ai été marqué aussi par leur détermination à trouver. Quand une jeune de 16 ans a été portée disparue après une chute dans des rapides, ils ont marché dans les rapides de 6h du matin jusqu’à la tombée de la nuit, sans prendre de pause, ou presque. Physiquement c’est incroyable», s’est-elle étonnée.

Photo fournie par Vrai

Les plongeurs ont notamment à conjuguer avec aléas de la météo, été comme hiver, mais aussi à naviguer et s’adapter à chaque cours d’eau, aux courants, à la visibilité parfois nulle et aux profondeurs imposantes. La série, qui accorde une place importante à la nature, aux images sous-marines et aux confidences, met aussi en lumière les techniques et les outils utilisés par l’escouade ultraspécialisée de la SQ.

«Les gars ont vraiment été participatifs, même s’ils n’étaient pas tous à l’aise d’être devant les caméras et d’accorder des entrevues, mais ç’a été finalement un bijou. Ils sont extraordinaires», a souligné la journaliste et animatrice.

Photo fournie par Vrai

Jérôme Hof assure la direction photo de cette série déclinée en huit épisodes, tandis que Marie-Christine Bergeron en signe la réalisation. Elle tourne actuellement un nouveau documentaire, dont les détails seront révélés prochainement.

Photo fournie par Vrai

«Policiers-plongeurs» sera disponible sur Vrai dès mardi.