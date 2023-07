Agrandissement du parc industriel 40-55: opération «dernière chance» pour les opposants

Alors que tout indique que l'agrandissement du parc industriel carrefour 40-55 ira de l'avant lors du conseil municipal de Trois-Rivières mardi soir, les actions et les voix pour bloquer ce développement se multiplient.

La conseillère municipale Pascale Albernhe-Lahaie va proposer une résolution formelle à ses collègues du conseil municipal demain de tenir un référendum consultatif sur l'avenir du parc industriel 40-55.

«En ce moment, je me retrouve un petit peu devant la dernière solution. L'effort ultime pour consulter les gens qu'il reste à faire, c'est proposer un référendum consultatif, pour prendre le pouls de la population et pour prendre le temps de bien les informer», a-t-elle déclaré en entrevue à TVA Nouvelles.

La coalition Terre précieuse appuie l'idée de référendum depuis toujours, comme le rappelle son porte-parole Philippe Duhamel: «on est convaincus que la population n'est pas derrière ce projet-là de manière majoritaire. Il faut maintenant que la démocratie soit entendue à l'hôtel de ville de Trois-Rivières».

Aux environnementalistes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui s'étaient déjà fait entendre dans le dossier, s'ajoutent aussi les économistes.

Le directeur de l'Institut de recherche sur les PME Étienne St-Jean demande aux élus trifluviens de voter contre le projet considérant qu'il est impossible d'en évaluer sa rentabilité.

«On fait état d'un certain nombre de revenus envisagés pour, par exemple, au niveau fiscal, la vente de terrains et ainsi de suite, mais on n'a pas l'équivalent en dépenses qui doivent être associées à ce projet-là. Évidemment, ça va impliquer du déneigement, des égouts, du transport en commun. Et tous ces coûts n'ont pas été calculés sur la facture. On n'a aucune idée du gain net que va procurer ce projet-là», dit-il.

Une autre voix s’élève: celle de la Ligue des droits et libertés qui dénonce les façons de faire de la dernière séance du Conseil municipal, qu'elle juge disproportionnées, notamment par la présence des policiers.

La ligue demande aux élus et aux autorités de respecter les droits et libertés de tous les citoyens lors de la séance de demain.

Malgré ces oppositions, le règlement d'emprunt de 885 000$ pour réaliser les travaux au parc industriel 40-55 est à l'ordre du jour du conseil municipal de mardi.

Le maire Jean Lamarche ne souhaitait pas faire de commentaires avant son retour en poste, également prévu mardi.