Programme d'accès aérien aux régions: un bilan mitigé après un an

Le bilan du Programme d'accès aérien aux régions du gouvernement est mitigé. Un an après son implantation, les élus municipaux déplorent, malgré certaines améliorations, les nombreux retards et le manque de fréquence.

«On pense que le programme fait une partie du travail. La grosse partie du travail n'est pas encore réalisée, c'est-à-dire qu’il faut que l'offre s'ajuste à la demande. Présentement, il y a trop de retards de vols, même s'il y a une certaine amélioration dans les derniers mois, il y a quand même trop de retards dans les vols, il y a trop d'annulation», a expliqué le président ex-officio de l’Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé, Daniel Côté.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Pour le volet des billets à 500 $, 44 302 billets aller-retour ont été vendus du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Les voyageurs qui se dirigent vers les régions doivent avoir comme point de départ ou destination les aéroports de Québec ou de Montréal.

«La problématique qu'on entend dans nos régions, c'est que, ça n’a pas de sens d'avoir un programme de ce genre-là et qu'on ne puisse pas aller d'une région à l'autre. Ça, ça semble évident pour plusieurs qu'il faut faire une modification», a affirmé le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers.

En ce qui concerne le volet sur le remboursement des tarifs aériens pour les résidents des régions éloignées, pour l'année financière 2022-2023, 13 277 demandes ont été effectuées au ministère. Dans l'Est-du-Québec, 152 demandes ont été effectuées au Bas-Saint-Laurent, 476 en Gaspésie, 8073 aux Îles-de-la-Madeleine et 4013 sur la Côte-Nord.

«C'est encore méconnu, même si à l'aéroport de Gaspé, j'ai fait faire des affiches à la place du MTQ. On a placardé l'aéroport d’affiches. On a fait de la promotion pour dire aux gens de Gaspé et de la Gaspésie, prenez le l'avion, regardez-vous avez droit à 30 % de réduction», a précisé M. Côté.

Le ministère des Transports affirme que, en raison de sa récence, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur le programme. On indique, cependant, que l'offre a permis de rendre des billets disponibles à un prix abordable. Pour les élus, il reste beaucoup de travail à faire.

«Même si le billet était 2 $, on l'a à 500 $, même s'il était à 2 $, il y a plein d'entrepreneurs de chez-nous qu'il ne le prendrait pas, parce que le service n'est pas assez fiable», a soutenu Daniel Côté qui croit que le modèle d’affaires dans le transport aérien régional doit changer. Il pense qu’il faut régir le marché afin de répondre aux besoins des régions.

Des solutions à court et à long-terme doivent être explorées.

«C'est vraiment d'aller chercher peut-être des transporteurs un peu plus importants, mais pour ça, il y a des pistes qui devront être rallongées et qui ne conviennent pas», croit pour sa part le président de la Fédération québécoise des municipalités.

Sur le terrain, une certaine amélioration dans le transport aérien régional est notée. 75 % des vols régionaux sont partis à l'heure en avril et en mai, selon le gouvernement.