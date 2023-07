Réclusion à domicile pour une éducatrice coupable de voies de fait sur quatre enfants

Une propriétaire de garderie de L'Assomption, coupable de voies de fait sur quatre enfants, devra purger une peine de réclusion à domicile de 280 jours assortie de conditions.

Le juge Claude Lachapelle a livré son jugement ce lundi, au palais de justice de Joliette. Reconnue coupable, en décembre dernier, d'avoir eu des comportements violents envers quatre enfants, Najah Sahli devra subir une peine privative dans la collectivité, a-t-il statué.

Au moment des faits, qui se sont déroulés entre avril 2019 et juillet 2020, les quatre victimes étaient toutes âgées de moins de 4 ans. L'accusée a entre autres été reconnue coupable d'avoir mis ses jambes sur celles d'un enfant qui chantait «Au clair de la lune» pendant la sieste, et de l'avoir secoué par les épaules en lui criant de s'arrêter.

Elle a aussi soulevé par les aisselles un enfant de 18 mois qui s'était levé pendant la sieste, pour le laisser retomber sur son matelas à partir d'une hauteur de 30 centimètres, avant d'appuyer une partie de son corps sur les jambes de l’enfant et de pousser sur ses épaules à plusieurs reprises en lui criant après.

Chocs post-traumatiques et dépression ont entre autres été mentionnés comme séquelles pour les parents, tandis que les enfants victimes continuent à vivre des terreurs nocturnes et des épisodes de régression, ont témoigné les familles en avril dernier, lors des plaidoiries sur sentence.

Najah Sahli a nié tous les gestes qu'on lui reproche, mais le juge Claude Lachapelle a choisi de croire les familles des victimes et trois de ses ex-employés venus témoigner contre elle lors du procès.

Alors que Me Ariane Roy-Drouin de la Couronne demandait 9 mois d’emprisonnement dans la collectivité avec 240 heures de travaux communautaires et une probation de 2 ans, l'avocate de Najah Sahli, Me Élizabeth Ménard, demandait plutôt une absolution conditionnelle, afin qu'aucun casier judiciaire ne nuise à sa cliente, laquelle souhaite se réorienter professionnellement dans le milieu des institutions financières.

Le juge Lachapelle s'est rangé du côté de la Couronne. Najah Sahli devra purger une peine de réclusion à domicile d'un total de 280 jours, les 140 premiers jours avec une assignation à domicile 24 heures sur 24, et les 140 jours suivants, avec un couvre-feu de 23 h à 7 h du matin.

«À la fin de la peine, Mme Sahli sera soumise à une ordonnance de probation d'une période de deux années et il y aura un suivi probatoire pour les 18 mois suivants», a ajouté le juge.