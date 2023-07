Robert De Niro en deuil: son petit-fils Leandro est décédé

Le petit-fils de Robert De Niro, Leandro, est décédé à 19 ans.

• À lire aussi: Robert De Niro sur Al Pacino: «il a quelques années de plus que moi!»

• À lire aussi: Kim Cattrall a trouvé « fascinant » de travailler avec Robert De Niro

• À lire aussi: Robert De Niro dévoile le prénom et une première photo de sa nouvelle-née

La fille adoptive de l'acteur vétéran, Drena De Niro, a annoncé dimanche soir sur Instagram le décès de son fils.

« Mon magnifique ange. Je t'ai aimé au-delà des mots ou de la description depuis le moment où je t'ai senti dans mon ventre. Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a été pur et réel dans ma vie, a-t-elle écrit à côté d'une photo de Leandro. J'aimerais être avec toi en ce moment. J'aimerais être avec toi. Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l'amour et la lumière que tu m'as fait ressentir en devenant ta maman. Tu étais si profondément aimé et apprécié et j'aurais aimé que l'amour seul puisse te sauver. Je suis tellement désolée mon bébé, je suis tellement désolée @carlosmare. Repose en paix et au paradis éternel mon garçon chéri ».

La jeune femme a par la suite reçu des condoléances dans les commentaires de son message.

Rosie Perez a écrit : « Choquée ! Je suis tellement désolée ! Nous sommes tous là pour toi !!! Je t'aime trop ! » tandis que le réalisateur Lee Daniels a ajouté : « Drena que DIEU te garde dans ses bras ».

Drena De Niro n'a pas révélé d'autres détails sur la mort de son fils.

Pendant son mariage avec Diahnne Abbott, l'acteur de Taxi Driver a adopté Drena, la fille de cette dernière issue d'une précédente relation. Elle est l'aînée de ses sept enfants.

Leandro a suivi son grand-père et sa mère dans le métier d'acteur, avec de petites apparitions dans A Star Is Born, The Collection et Cabaret Maxime.