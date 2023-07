Saguenay: les évacués du camping retournent à la maison

L'évacuation du Parc national du Fjord-du-Saguenay a été complétée, dimanche, en fin de journée. Une centaine de campeurs ont été évacués par hélicoptère.

L'aréna Jean-Claude Tremblay a été désigné comme le centre d'hébergement temporaire.

Il ne restait qu’une dizaine de personnes évacuées, lundi matin, à l’aréna de La Baie.

«On a dormi dans l'aréna. On avait des petits lits de camp avec une couverte et un oreiller. On est venues pour avoir de belles vacances et ça a mal tourné. Mais ce n'est pas la fin du monde. Cela a quand même été une belle expérience», a dit Aviva Richard, une adolescente du Nouveau-Brunswick qui séjournait au camping du parc du Fjord du Saguenay.

L'évacuation a été marquante pour les 94 campeurs qui ont été sortis par hélicoptère en après-midi, dimanche. En l’espace de deux heures, tous avaient été emmenés en lieu sûr, laissant derrière leurs effets personnels.

«C'était vraiment stressant parce qu'on allait juste aux toilettes et ils nous ont dit: “on va vous évacuer par hélicoptère”. Donc, on devait prendre nos affaires rapidement et on ne pouvait pas avoir beaucoup de choses», a expliqué Rosalie Morin.

Prisonniers de leur chalet

Lucienne Lavoie et son conjoint ont eu une bonne frousse lorsque la tempête s’est levée en fin de semaine. Ils étaient dans leur chalet, à environ cinq kilomètres du village de Rivière-Éternité.

«Vendredi, il a grêlé de la grosseur des billes. Mais ça, ce n’était rien, quand c'est arrivé hier midi, c'était l'enfer. Pareil comme le déluge», a-t-elle dit.

Samedi, le chemin pour se rendre au village a été endommagé par les ravages.

«On était coincés, mais la municipalité a tellement bien travaillé, a ajouté Lucienne Lavoie. On leur a envoyé un message pour leur dire que notre chemin était brisé. Ils ont tout de suite envoyé la police. Ils sont venus voir et ils ont envoyé une pelle mécanique pour réparer notre calvette, parce qu'on ne pouvait pas sortir du chalet. On était vraiment pris, mais là on est capable de s'en aller.»

Images amateures

En attente du feu vert

Les campeurs évacués ont tous trouvé un moyen de retourner à leur résidence en attendant de pouvoir retourner récupérer leurs effets personnels et leur voiture au camping. Pour l’instant, l’accès au parc national du Fjord du Saguenay est interdit.

«Les gens du ministère des Transports du Québec (MTQ) font actuellement des analyses sur la route. Sur la base de ses analyses, on va être en mesure de sécuriser la route et de redonner l'accès aux gens qui ont pu laisser du matériel sur place», a fait savoir Simon Boivin, responsable des médias pour la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

Une réouverture du parc national du fjord du Saguenay est prévue, jeudi, après les analyses du MTQ.