Un salaire de 149 000$ en 2022 pour un chauffeur d’autobus à Québec

Alors que la grève des employés du Réseau de transport de la capitale (RTC) bat son plein, TVA Nouvelles a mis la main sur des données concernant les salaires octroyés aux chauffeurs d’autobus à Québec, mais également ceux d’autres sociétés de transport.

Le syndicat qui représente les employés du RTC réclame, entre autres, une hausse du salaire pour ses membres.

Le salaire maximum pour un chauffeur du RTC, sans temps supplémentaire, s’établissait à 65 000 $ en 2022. Leurs collègues de Montréal pouvaient gagner jusqu’à 72 000 $ sans temps supplémentaire.

TVA NOUVELLES / Données du RTC

Le premier échelon pour les chauffeurs du RTC s’établissait à 45 500 $ en 2022.

TVA NOUVELLES / Données du RTC

Les heures supplémentaires effectuées par les employés font monter ces chiffres.

Le RTC a confirmé à notre journaliste José Laganière que 285 de ses chauffeurs ont amassé des revenus dépassant les 80 000 $.

TVA NOUVELLES / Données du RTC

Un employé a même touché un revenu de 149 000 $ en 2022 grâce aux heures supplémentaires.

TVA NOUVELLES / Données du RTC

Pour la présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN), ces données montrent que l’employeur doit jongler avec un manque d’effectif.

«Ce que ça me dit aussi, c’est qu’on a un problème de rétention de main-d’œuvre et d’attraction, parce que s’il y a des quarts de travail qui se donnent en temps supplémentaire, c’est que le besoin est là. La solution va passer par les chauffeurs et des meilleures conditions de travail. On ne pourra pas embaucher sans ça», clame Barbara Poirier.

Le RTC n’a pas souhaité commenter le dossier lundi.

*Voyez les explications de José Laganière dans la vidéo ci-dessus*