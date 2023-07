Grève des chauffeurs du RTC: Marchand dénonce le «chaos» causé par le débrayage et réclamera une loi spéciale

Déplorant le «chaos» causé par la grève des chauffeurs du RTC, qui prive les usagers d'un service qui est selon lui «essentiel», le maire de Québec avise qu'il réclamera dans les prochains jours une loi spéciale si aucune entente ne survient d'ici le Festival d'été de Québec (FEQ).

• À lire aussi: Grève du RTC: le Festival d’été fera le point mardi

• À lire aussi: Transport en commun à Québec: les chauffeurs du RTC sont officiellement en grève

«C'est surréel aujourd'hui, en 2023, qu'on n'ait pas de sytème de transport en commun minimum», a lancé Bruno Marchand, en point de presse lundi. «Pas de service essentiel, c'est chaotique!»

Les prochains jours seront cruciaux, avec le FEQ qui s'ouvre jeudi et qui amène des dizaines de milliers de personnes au centre-ville.

«Si on ne s'entend pas rapidement, pour le Festival d'été et pour l'ensemble des utilisateurs, [...] quand on ve se revoir, ça va être directement une demande au gouvernement. Il faut qu'il y ait des services essentiels, c'est inévitable», a-t-il tonné. «Ça va prendre une loi spéciale.»

Le maire a encore espoir qu'une entente survienne. La pierre d'achoppement est la question salariale, a indiqué la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche, qui n'a pas voulu discuter des demandes et des offres sur la place publique. Mais si le syndicat reste campé sur ses positions, aucune entente n'est possible, avise Bruno Marchand. Les exigences salariales du syndicat sont trop élevées et ne correspondent pas à la capacité de payer des contribuables, a-t-il martelé.

Mme Mercier Larouche a déploré que plusieurs personnes sont en ce moment «démunies» sans transport en commun. Plusieurs n'ont pas pu se déplacer pour aller chercher des médicaments, pour prendre soin d'un proche, pour se rendre à des rendez-vous médicaux, pour travailler en centre de la petite enfance, en épicerie ou en camp de jour, a-t-elle illustré.

Pas de loi spéciale en vue

N'en déplaise au maire Marchand, encore lundi matin, le cabinet du ministre du Travail, Jean Boulet, a signalé lundi que « les négociations continuent » entre les chauffeurs et la direction du RTC.

Une loi spéciale « ne fait toujours pas partie des plans » du gouvernement du Québec, a confirmé la porte-parole du ministre Maude Méthot-Faniel.

Prudent, Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, n'a pas voulu dire si le RTC est un service essentiel.

«Actuellement, il y a une négociation et il y a deux parties qui doivent s'entendre. Et, clairement, le service de transport en commun c'est un service important pour plusieurs concitoyens de la ville de Québec», a-t-il signalé.

D’après lui, «c'est certain que le plus rapidement possible, il faudrait qu'il y ait une entente. Parce que oui, il y a le festival d'été, mais il y a le reste du quotidien des citoyens de Québec».

Mobilisation syndicale

Par ailleurs, même si les négociations sont prévues pour reprendre mardi, le syndicat des chauffeurs prévoit une série d’actions de mobilisation pour toute cette semaine du 3 juillet.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un document syndical interne obtenu par le Journal. Les chauffeurs du RTC sont en grève depuis le samedi 1er juillet et leur avis de grève couvre la période du 1er au 16 juillet.

Demain, mardi, un «BBQ de solidarité» est prévu devant le siège social du RTC sur la rue des Rocailles, dans Lebourgneuf. Mercredi, un «rassemblement festif» est programmé au même endroit à l’heure du midi.

Jeudi, une manifestation est au menu au Parc Victoria, lieu habituel du départ des autobus spéciaux du FEQ. Une autre manifestation est prévue vendredi sur la rue des Rocailles. Samedi, une « manifestation monstre » doit partir du Grand Théâtre, aller devant l’hôtel de Ville de Québec et se terminer à la place D’Youville.

Malgré ces actions de mobilisation, la partie syndicale répète que son but est d’en arriver à une entente négociée avec l’employeur le plus rapidement possible.

La notion de services essentiels

- Avant 2019, c’est le gouvernement du Québec qui pouvait ordonner, par décret, de maintenir des services essentiels en cas de grève.

- Un changement législatif voté en 2019 fait en sorte que c’est désormais au Tribunal administratif du Travail (TAT) d’en décider.

- Le 9 juin 2023, le TAT a décidé que « il n’y a pas de preuve, dans la situation actuelle [du RTC], qu’une grève peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique ».

- Dans cette même décision, le TAT affirme que : «le ‘seuil’ de 350 000 habitants des municipalités dans lesquelles des services de transport en commun ont été antérieurement assujettis au maintien des services essentiels n’est pas un critère d’assujettissement, quoiqu’il ait souvent été présenté comme tel».

–Avec la collaboration de Nicolas Lachance, Bureau parlementaire, et de TVA Nouvelles