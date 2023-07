Une RPA ferme ses portes sans avertissement en Mauricie

Des familles de Sainte-Anne-de-la-Pérade traversent une crise qu'elles n'avaient pas vu venir. Sans crier gare, la propriétaire de la résidence de l'Arche a décidé de fermer ses portes lundi. Les résidents ont été avertis le jour même.

Gabriel Perreault, âgé de 89 ans, doit déménager dans quelques jours à peine. La nouvelle lui est parvenue, lundi avant-midi.

«Ça nous a froissés un peu parce que tu ne peux pas faire ça dans la même journée. C'est sauvage un peu», a-t-il dit.

Plusieurs familles se sont rendues sur place dans la journée pour aider les résidents à faire leurs boîtes et plier bagage le plus rapidement possible.

C'est notamment le cas pour Réjeanne Leblanc, qui avait presque fini de vider sa chambre.

«C'est quelque chose, a-t-elle fait savoir. Mais là je me suis trouvé une place, fait que je déménage.»

Sa belle-sœur, Manon Rousseau, est tout aussi consternée.

«Je trouve ça pas humain, a-t-elle mentionné. On ne traite même pas des chiens comme ça.»

Si les résidents n'ont été avertis que lundi, c'est que la propriétaire a informé, dimanche soir, le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) de sa décision.

Une situation exceptionnelle, alors que selon les délais prescrits dans le règlement certification des RPA, lors d’une fermeture éventuelle, les exploitants d’une RPA doivent déposer un plan de cessation neuf mois à l'avance, afin d'assurer une transition harmonieuse pour les résidents.

Des équipes du CIUSSS MCQ se sont rendues sur place dans la journée pour informer les résidents et les familles de la situation et les rassurer.

C'est que le premier coup de fil passé aux proches les avisait que les résidents devaient absolument quitter avant la nuit. Cette information a ensuite été rectifiée par les intervenants, qui accompagneront toutes les familles jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une nouvelle résidence.

«Lorsqu’on n'est pas capable de respecter ces neuf mois-là, on met tout en place pour que la transition se fasse quand même le plus harmonieusement possible», a expliqué le directeur adjoint de la qualité et des relations contractuelles au CIUSSS MCQ, Vincent Robichaud.

Les familles ne sont ainsi pas laissées à elles-mêmes dans le processus de recherches.

«On s’assure deux choses: le soutien et l'accompagnement aux résidents parce que c'est une transition de milieu de vie, donc ça peut être émotif et insécurisant, a-t-il ajouté.

La propriétaire de la résidence n'a pas retourné nos appels au moment d'écrire ces lignes. Selon les informations du CIUSSS MCQ, ce sont neuf résidents qui doivent se reloger dans les plus brefs délais. Quelques-uns d'entre eux ont déjà une place ailleurs, mais pour d'autres, ils naviguent toujours dans le néant.