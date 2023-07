4e jour de grève au port de Vancouver

Les répercussions économiques potentielles font craindre le pire, alors que la grève se poursuit pour une quatrième journée au plus grand port du Canada, à Vancouver.

Ce sont quelque 30 ports de la Colombie-Britannique, dont celui de Vancouver, qui sont touchés par ce conflit de travail déclenché samedi dernier, après plusieurs mois de négociations.

Le tiers de toutes les marchandises entrant au Canada depuis l’extérieur du continent transite par le port de Vancouver, le quatrième port en importance en Amérique du Nord.

Si la tendance se maintient, cela pourrait entraîner des conséquences énormes sur l’économie canadienne ainsi que sur la chaîne d’approvisionnement.

Malgré la grève des 7000 travailleurs responsables du chargement et déchargement des navires-cargo, le chargement et le transbordement des navires de grains et de croisière sont maintenus.

Il n’est toujours pas question d’une loi spéciale pour le moment.

Le ministre fédéral du Travail Seamus O’Regan Jr a d’ailleurs déclaré dans une publication sur Twitter : «La négociation collective est un travail difficile, mais c'est ainsi que l'on obtient les meilleurs accords».