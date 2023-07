Daniel Radcliffe révèle le sexe de son bébé

Daniel Radcliffe en a enfin dit un peu plus sur son premier enfant !

Trois mois après la naissance de son bébé, la star d'Harry Potter a annoncé que sa compagne, Erin Darke, avait accouché d'un petit garçon.

« C'est génial. C'est fou et intense. Il est merveilleux et Erin est incroyable. C'est aussi un vrai privilège de passer tout ce temps avec lui », a partagé la star de 33 ans dans un entretien avec Entertainment Tonight avant le début de la saison 4 de sa série Miracle Workers.

« J'ai toujours eu l'intention de prendre un peu de temps libre, ce que tout le monde n'est pas capable de faire, et donc je vais être souvent là avec lui, ce qui est génial... Donc, nous passons de super moments », a ajouté Daniel Radcliffe.

L'interprète d'Harry Potter a ensuite expliqué qu'il allait être plus sélectif dans les projets qu'il entreprenait pour s'assurer de pouvoir passer du temps avec son fils. « Ça n'a pas vraiment affecté les choses, mais j'aime vraiment passer du temps avec lui, et je pense qu'il va me manquer quand je retournerai au travail plus tard cette année, a-t-il déclaré. Donc, je serai certainement, je pense, un peu plus sélectif... Pas plus sélectif, j'ai toujours été sélectif, mais je pense que je travaillerai probablement un peu moins au cours des prochaines années. »

L'acteur anglais a ensuite précisé : « Je ne m'arrêterai jamais. Je ne pense pas que ce soit bon pour moi non plus. »

Daniel Radcliffe a rencontré Erin Darke, 38 ans, en 2012 alors qu'il travaillait sur le film Kill Your Darlings et ils sont en couple depuis.