Débâcle du Groupe Huot: des millionnaires de Québec évoquent un «système de Ponzi» et réclament 150 M$

Les millionnaires de Québec qui ont investi dans le Groupe Huot réclament près de 150 M$ à un partenaire majeur de ce géant de l'immobilier. Ils se disent victimes de fraude et d'un stratagème qui «s’apparente à un système de Ponzi».

• À lire aussi: Un passé d’escroc pour le promoteur immobilier Stéphan Huot

• À lire aussi: Débandade pour le promoteur Stéphan Huot, qui est forcé de réduire son train de vie

• À lire aussi: Faillite de 84 M$ pour une entreprise du Groupe Huot

«Les Demandeurs se sentent aussi floués que les investisseurs dont les fonds ont été détournés par Vincent Lacroix et Bernard Madoff», écrivent les millionnaires, qui évoquent sans gêne les noms de ces deux fraudeurs déchus dans deux poursuites civiles obtenues par notre Bureau d’enquête.

Ces créanciers allèguent que Robert Giroux et ses sociétés auraient mis en place un «stratagème» qui leur aurait permis de s’enrichir et de mener un train de vie luxueux, tout en faisant bénéficier le promoteur Stéphan Huot et ses entreprises.

«Giroux s’est servi des Demandeurs comme d’un guichet automatique et a prêté leur argent à Huot et au Groupe Huot dans la plus totale insouciance», plaident les demandeurs, qui «craignent» maintenant de «s’inscrire dans l’histoire des plus grands scandales financiers et de ne jamais retrouver» leur argent.

Robert Giroux est cet homme d’affaires de Québec qui, par l’entremise de ses sociétés Q-12 et SH, a amené quelque 75 millionnaires de la capitale à investir des centaines de millions de dollars dans le Groupe Huot. Ces investissements «soi-disant sécurisés et protégés par des garanties suffisantes» apportaient un rendement au «taux très attractif de 12%».

Photo tirée de la page Facebook de Robert Giroux

«Ponzi»

Mais à en croire les demandeurs, l’entreprise mise sur pied par le Groupe Giroux «s’apparente à un système de Ponzi» (voir plus bas). Giroux aurait payé les intérêts des investisseurs autant avec l’argent provenant des nouveaux investisseurs que par le biais de «nouveaux prêts occultes», soutiennent-ils.

«Le stratagème mis sur pied par le Groupe Giroux et consistant à pomper et dilapider l’argent des Demandeurs lui a permis de s’enrichir indûment et de maintenir un train de vie démesuré et luxueux», allèguent les demandeurs, citant en exemple sa «maison de prestige à Cap-Rouge» et «son chalet luxueux à Beaupré», notamment.

60% d’intérêts

L’homme d’affaires aurait aussi «contribué à la débâcle financière du Groupe Huot en plus de cacher celle-ci» en lui accordant plusieurs «prêts occultes» à «des taux d’intérêt usuraires allant jusqu’à 60%», par l’entremise d’une de ses entreprises.

«Devant les besoins grandissants d’argent du Groupe Huot, Giroux avait tout intérêt à lui prêter de plus en plus d’argent, et ce, puisqu’à chacun des prêts et lors de tout renouvellement, ce dernier percevait des frais de gestion et/ou frais de dossier faramineux», écrivent-ils.

Les millionnaires auraient été informés en décembre 2022 des difficultés financières du conglomérat, qui «n’était plus en mesure de rencontrer certaines de ses obligations».

Malgré cela, le Groupe Giroux a continué de solliciter de nouveaux prêteurs en plus de consentir des prêts additionnels au Groupe Huot et à Stéphan Huot, «alors qu’ils étaient insolvables», plaident les demandeurs.

Le système aurait fonctionné jusqu’à la «déconfiture» du Groupe Huot, rendue publique en février dernier.

Lourdes pertes

Par l'entremise de leurs sociétés, un premier groupe composé d’une quarantaine millionnaires réclame maintenant 85,3 M$ à Robert Giroux et ses compagnies. Une vingtaine d’autres les poursuit pour 62,9 M$, une somme qui aurait été «entièrement dilapidée» par les défendeurs.

Giroux aurait d’ailleurs confié à un tiers qu’il «savait qu’ils feraient l’objet de poursuites» de la part des investisseurs qui souhaiteraient «récupérer leurs pertes», mais que ses sociétés seraient alors des «coquilles vides». Giroux aurait d'ailleurs entamé la liquidation de millions de dollars en actifs.

Craignant de ne pouvoir récupérer leur argent, les prêteurs ont réclamé et obtenu la saisie des comptes de banque, actions, immeubles et terrains appartenant à Robert Giroux.

À la demande des millionnaires, le tribunal a aussi prononcé jeudi dernier une injonction provisoire interdisant formellement à Robert Giroux et ses sociétés de se départir ou d’hypothéquer leurs actifs. Robert Giroux devra d’ailleurs révéler aux demandeurs «la nature, la valeur, le lieu où sont situés tous [ses] actifs à travers le monde». Le dossier doit revenir à la cour cette semaine.

Rappelons que Robert Giroux a été destitué de ses sociétés en mai dernier, dans la foulée de cette affaire. L’Autorité des marchés financiers effectue aussi des vérifications dans ce dossier après avoir reçu plusieurs plaintes.

Stéphan Huot n’est pas visé par ces procédures judiciaires. Le Groupe Huot fait face à une véritable débandade financière, alors que Millenum Construction a fait une faillite de 84,2 M$ et que Stéphan Huot a été dépossédé de plusieurs de ses complexes locatifs ainsi que du Centre de distribution Transrapide.

Ses déboires financiers l’ont d’ailleurs forcé à réduire considérablement son luxueux train de vie, révélait en juin notre Bureau d’enquête.

Qu’est-ce qu’une fraude à la Ponzi?

«Une fraude à la Ponzi consiste à prendre des sommes appartenant à un investisseur pour payer de faux rendements à d’autres investisseurs ou simplement pour rembourser les investisseurs qui veulent récupérer leur argent. Les fraudeurs peuvent ainsi donner une fausse impression que l’argent investi rapporte de bons rendements et qu’il n’y a aucun problème pour récupérer l’argent investi.

«Le plus souvent, une fraude à la Ponzi est découverte une fois que le fraudeur a disparu ou qu’il ne peut plus répondre aux demandes de retrait des placements. Il est alors trop tard puisqu’il n’y a plus d’argent dans les comptes. La fraude à la Ponzi peut être combinée à plusieurs autres types de fraude.»

Source: Autorité des marchés financiers (AMF)

Le cas de Bernard «Bernie» Madoff

Financier de Wall Street, Bernard Madoff a opéré une fraude historique de quelque 65 milliards de dollars durant plusieurs années. Cette figure de la finance new-yorkaise pigeait dans les investissements de ses nouveaux clients pour payer ou rembourser ses clients plus anciens. Le stratagème n’a été révélé qu’au moment de la crise financière de 2008, alors que Madoff s’est retrouvé face à plusieurs demandes de retraits massifs.

Photo d'archives, WENN

Condamné en 2009 à 150 ans de prison, il est mort derrière les barreaux à 82 ans, en 2021.

Extraits des poursuites initiées par les millionnaires envers Robert Giroux et ses sociétés:

«Alors que le Groupe Giroux s’est enrichi de plusieurs millions de dollars et s’est bâti un empire financier au détriment des Demandeurs, la ville de Québec vit l’une de ses plus grandes débâcles financières de son histoire.»

«Giroux n’a ni la compétence ni l’expertise requise pour gérer des investissements d’une telle envergure et a sciemment conçu et élaboré un stratagème ayant permis de flouer les Demandeurs avec une structure qu’il savait risquée et vouée à l’échec.»

«Giroux a soigneusement recruté les Demandeurs et les a convaincus de lui confier des millions de dollars en faisant valoir qu’ils devaient se considérer privilégiés de faire partie [d’un] fonds composé de gens d’affaires prospères issus principalement de la ville de Québec.»

«Giroux y est allé à fond de train et en a mis plein la vue aux Demandeurs sans jamais leur dévoiler que sa stratégie de prêts était vouée à l’échec et qu’il en faisait lui-même fi.»

«Le Groupe Giroux a agi fautivement en accordant des prêts au Groupe Huot et à Huot alors en difficultés financières, et ce, dans le but de maintenir artificiellement leurs opérations et de s’enrichir.»

«Giroux a sollicité bon nombre d’investisseurs et a prêté leur argent au Groupe Huot, tout en s’assurant de percevoir des frais exorbitants par ses mensonges et subterfuges, et a ainsi permis de maintenir artificiellement en opérations cette entreprise et a ainsi contribué à construire le château de cartes qui s’est écroulé.»

«Grâce au stratagème mis en place par le Groupe Giroux qui leur a permis de se bâtir un véritable empire financier de plusieurs dizaines de millions de dollars, l’argent des Demandeurs s’est soit volatilisé, soit a été transformé en actifs immobiliers et mobiliers maintenant entre les mains du Groupe Giroux.»