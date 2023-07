Déneigement: l'administration Marchand demande à la direction générale des solutions

Dans un geste inédit, l'administration Marchand a demandé par résolution à la direction générale de la Ville de Québec de lui faire des recommandations de solutions pour faire face entre autres à la hausse des coûts du déneigement.

• À lire aussi: Le statu quo en matière de déneigement n’est plus possible, dit Marchand

• À lire aussi: Bataille à venir sur le déneigement: Marchand prépare une hausse des taxes, selon l’opposition

Le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, a présenté au conseil de mardi un avis de proposition, une rareté pour l'équipe au pouvoir, qui a une grande marge de manœuvre dans ses actions politiques. L'avis demandait au conseil de «mandater la Direction générale de la Ville pour formuler un ensemble de recommandations dans le but de mieux concilier les objectifs poursuivis par la Politique de viabilité hivernale et d'autres stratégies, visions et plans d'action de la ville».

Inclure l'opposition

Pour M. Lachance et pour le maire Bruno Marchand, il s'agissait d'une façon d'inclure les partis d'opposition dans une réflexion pour adapter la politique de déneigement à une nouvelle réalité où les coûts ont augmenté, où on fait face à une pénurie de main-d'œuvre et où on a des enjeux environnementaux.

«C'est dans un souci de solidarité au conseil de ville et de capacité de se remettre en question», a mentionné M. Lachance.

Le maire l'a répété, il n'y a aucune intention de cesser de gratter les rues, mais plutôt d'entreprendre un questionnement sur le ramassage de la neige, dont la facture n'a cessé de croître.

Québec d'abord votre contre

Les oppositions n'ont pas vu les choses du même œil. L'opposition officielle de Québec d'abord a refusé d'appuyer la proposition. «On ne peut pas se rendre complices de ce qu’on perçoit comme une démarche pour réduire les services de déneigement», a exprimé la cheffe intérimaire, Alicia Despins. «On veut laisser vivre la politique de viabilité hivernale qui est très jeune et qui est faite pour s’adapter», a-t-elle ajouté, précisant que son équipe est ouverte à la recherche de solutions.

Du côté d'Équipe Priorité Québec, le conseiller Éric Ralph Mercier a reproché à l'équipe du maire de vouloir «faire porter l’odieux à tout le conseil pour les futures décisions de [son] administration». Son collègue Stevens Mélançon s'est dit surpris de cette démarche et a martelé que l'administration Marchand n'a pas besoin de son appui pour entreprendre la réflexion.

«C'est fascinant d'entendre le conseiller Mélançon parler des deux côtés de la bouche», a ricané le maire Marchand, rappelant à l'élu de Beauport qu'il réclame souvent d'être consulté.

Adopté

Le vote s'est conclu en faveur de l'avis de proposition, avec l'appui des membres de l'équipe du maire et des deux conseillers indépendants, Jean-François Gosselin et Bianca Dussault.