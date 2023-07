Des sinistrés de Rivière-Éternité réintègrent leur domicile

Une quarantaine d’adultes évacuées pourront retourner dans leur domicile pour récupérer des effets personnels et constater de leurs yeux les dégâts causés par l’affaissement à Rivière-Éternité.

Chaque évacué sera accompagné d’un pompier et d’un travailleur social.

«Tout était beau, c’est soulageant parce que je dormais mal [depuis quelques jours]», mentionne un des sinistrés.

En revanche, ce n’est pas toutes les personnes évacuées qui ont eu la même chance.

Certains propriétaires doivent encore patienter puisque leur demeure ont été plus touchée par le cataclysme.

«Le sous-sol est rempli de boue, il y a de la boue sur les planchers et ça dégage une forte odeur, donc je ne peux pas y aller. Je ne sais pas pour combien de temps, je suppose qu’il va falloir qu’il nettoie avant», souligne un autre sinistré.

Les recherches se poursuivent

Les autorités tentent toujours de retrouver les deux personnes qui manquent à l’appel.

Cependant, la chaleur complique le travail des équipes de terrain.

«La déshydratation est vraiment le point le plus important donc on transporte par hélicoptère des vivres, de l’eau et des boissons désaltérantes pour garder notre personnel le plus en forme possible, mais ça avance tranquillement quand même parce qu’il y a beaucoup de débris. C’est vraiment une zone qui a mangé tout un coup avec l’eau et les éboulements», explique Hugo Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.