Travaux publics: deux à trois fois plus long de faire des contrats au Québec qu’en Ontario

Un entrepreneur en construction de l'Outaouais, qui brasse des affaires au Québec et en Ontario, affirme qu’il est souvent de deux à trois fois plus long d'effectuer des contrats ici que dans la province de Doug Ford.

«On a 15 rénovations d’école cet été avec des travaux de 10 000$ à 1M$. J’ai plein de projets qui auraient pu se faire en une journée en Ontario, mais que je suis obligé d’étaler sur plusieurs jours au Québec», déplore au Journal Olivier Desjardins, vice-président de DLS Construction, à Gatineau.

D’après une étude récente de la firme AppEco, commandée par l’Association de la construction du Québec (ACQ), la productivité en construction tire de la patte de 13% chez nous par rapport à l’Ontario.

«Le Québec est en dessous de la moyenne canadienne. L’écart avec l’Ontario demeure», indique Guillaume Houle, porte-parole de l’ACQ.

«On a besoin de 11 000 travailleurs. Il y a des retards en raison de la pénurie de main-d’œuvre, des délais et des hausses de coûts de travaux publics, donc c’est le contribuable qui finit par payer la note», soutient-il.

En mai dernier, Le Journal avait raconté l'histoire d'une travailleuse de la construction qui craignait, au contraire, que la réforme des métiers de la construction que prévoit déposer le ministre du Travail, Jean Boulet, l'automne prochain, pousse les gens à abandonner leur métier.

Écoutez le segment économique de Sylvain Larocque diffusé en direct via QUB radio :

Plus de métiers

Or, pour Olivier Desjardins, de DLS Construction, cette lourdeur n’a rien de théorique et exerce chaque jour une pression bien réelle sur lui.

«On a changé une centaine de vitres au Québec. On a trouvé du contreplaqué pourri. Il a fallu appeler le charpentier pour enlever ce bois, alors qu’en Ontario, on aurait pu faire les deux d’un coup», illustre-t-il.

L’entrepreneur donne aussi l’exemple de la réparation d’un mur d’école. Alors qu’en Ontario le plâtrier peut le réparer et le peinturer en une journée, c’est une tout autre histoire au Québec, où il faut plusieurs métiers et deux à trois jours de travail, va-t-il jusqu'à dire.

«Pour changer un drain en Ontario, la même personne peut couper le béton, excaver et faire l’armature. Ça peut se faire en une journée. Au Québec, la personne qui coupe le béton, qui met l’armature et qui coule le béton, c’est du monde différent», ajoute-t-il.

Photo fournie par Olivier Desjardins

Au Journal, Olivier Desjardins dit qu'il est fastidieux de devoir embaucher trois entreprises, trois corps de métier différents dans une seule et même journée, ne serait-ce que pour une question d’horaire.

Écoutez la chronique économique de Renaud Brossard, directeur principal des communications à l’Institut économique de Montréal au micro d'Alexandre Dubé via QUB radio :

Pas pour l’argent

Quand on lui demande si le fait qu’il y ait plus de métiers au Québec est payant pour lui parce que cela finit par faire grimper la facture totale des rénovations, il ne s’en cache pas: «on fait plus d’argent à facturer plus», reconnaît-il.

Malgré cela, il estime que devoir courir après plusieurs corps de métier n'a pas de sens pour des entreprises comme la sienne en pleine pénurie de main-d'œuvre parce que l'industrie pourrait être plus productive en se passant de ce va-et-vient entre les métiers, qui fait bondir les heures travaillées.

«Si j’avais ça de moins à trouver, ça nous aiderait», conclut-il.

– Avec la collaboration de Philippe Langlois