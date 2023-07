[EN IMAGES] Collision mortelle sur l’autoroute 20: le camion ne se serait jamais arrêté malgré le trafic

Le conducteur du camion impliqué dans une grave collision dimanche, où une adolescente a perdu la vie et quatre membres de sa famille ont été grièvement blessés, ne s’est jamais arrêté malgré une congestion importante.

Une vidéo ayant capté le violent choc, dont Le Journal a obtenu copie, montre des véhicules qui décélèrent durant plusieurs secondes à la vue d’un ralentissement sur l’autoroute 20, à la hauteur de Saint-Zotique.

Or, à quelques dizaines de mètres des véhicules qui sont pratiquement arrêtés, on voit apparaître un camion roulant à haute vitesse comparativement aux autres, percutant ainsi de plein fouet une voiture.

Le camion a même fini sa course beaucoup plus loin, presque en sens inverse de l’autoroute 20.

Coincé entre deux poids lourds

Le véhicule utilitaire sport (VUS) dans lequel prenaient place les victimes, que l’on voit dans le rétroviseur gauche d’un fardier qui avait ralenti, s’est retrouvé coincé par la force de l’impact entre deux poids lourds.

Une adolescente de 13 ans a péri. Les autres passagers, un homme et une femme respectivement âgés de 49 et 44 ans et deux enfants âgés de moins de 10 ans ont été blessés gravement.

On craint encore pour la vie de deux d’entre eux, a-t-on appris en après-midi lundi.

Sur la vidéo, on aperçoit de nombreux citoyens qui interviennent pour porter secours aux victimes.

Pas en mesure de ralentir, dit la SQ

Le conducteur du camion, un homme de 59 ans, n’aurait pas été en mesure de ralentir devant le trafic, selon ce qu’a avancé la Sûreté du Québec (SQ), sans en préciser les raisons.

La SQ a précisé qu’une enquête était en cours pour déterminer s’il y a des éléments criminels dans cet accident.

L’affaire avait débuté vers 4h30, lorsqu’un camion-citerne a fait une sortie de route sur l’autoroute 20, non loin du lieu du drame. L’incident avait alors entraîné une certaine congestion. La collision mortelle est survenue vers 10h45.

D’AUTRES COLLISIONS IMPLIQUANT DES POIDS LOURDS

· Août 2014 | Un camion a percuté six voitures à l’entrée d’une zone de construction, à Saint-Alphonse-de-Granby sur l’autoroute 10. Une mère et sa fille sont mortes.

· Octobre 2015 | Un camionneur qui n’avait jamais vu le ralentissement de la circulation devant lui a blessé quatre personnes sur l’autoroute 30, à Châteauguay.

· Août 2016 | La mort d’un camionneur qui a brûlé lors d’une collision impliquant quatre autres camions sur l’autoroute 40 était évitable, a conclu le coroner.

· Mai 2017 | Le camionneur québécois Dunhill Tabanao a écopé de sept ans de prison après un carambolage qui a fait quatre morts sur l’autoroute 401, en Ontario.

· Décembre 2018 | Deux hommes ont perdu la vie sur l’autoroute 55, à Bécancour, après qu’un semi-remorque eut percuté une file de véhicules dans une zone de travaux.

· Août 2019 | Quatre personnes ont péri après qu’un camionneur eut embouti huit véhicules, sur l’autoroute 440, à Laval. Une quinzaine de personnes ont été blessées. Le chauffeur, Jagmeet Grewal, subit actuellement un procès.

· Octobre 2019 | Une personne est décédée après qu’un poids lourd a embouti trois véhicules immobilisés dans une zone de travaux, sur la route 155, à Shawinigan.

· Avril 2022 | Une grand-maman et ses deux petits-enfants, originaires de Laval, ont été tués sur l’autoroute 401, en Ontario.

· Juillet 2022 | Le conducteur d’un semi-remorque a embouti sept voitures sur l’autoroute 30. Une mère et son fils ont perdu la vie sur les lieux.

· Mars 2023 | Une minifourgonnette et un camion semi-remorque de 53 pieds étaient entrés en collision sur la route 112. La collision avait alors fait 2 morts, dont un ado de 12 ans, et 9 blessés.– Avec Erika Aubin et Frédérique Giguère