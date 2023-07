Féministe, Denise Bombardier «trouvait qu’on maltraitait les hommes», selon Monique Jérôme-Forget

Monique Jérôme-Forget ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son amie Denise Bombardier. Peu après l’annonce de sa mort, l’ancienne députée libérale s’est dite soulagée du fait que son amie n’ait pas souffert de la maladie.

«Je vous dirais que ce cancer qu’elle avait, c’est un bénédiction pour elle. Elle n’a pas souffert, mais c’est tellement dramatique, foudroyant et c’est arrivé tellement rapidement.

«Le téléphone sonne depuis tantôt pour avoir des nouvelles et pour savoir ce qui s’est passé. On pensait qu’elle n’allait jamais mourir, qu’elle serait là pour toujours. Elle était toujours très active et elle avait des idées.»

Parmi lesdites idées, Mme Bombardier était une féministe pure. Ironiquement, elle prenait souvent la défense du sexe opposé.

Denise était féministe comme femme, mais elle trouvait qu’on maltraitait les hommes, laisse-t-elle entendre. Elle disait "les hommes ne peuvent plus flirter. C’est fini, ça. Moi je m’ennuie de ça!". Denise défendait l'autre côté de la médaille. Pas les agressions, mais dans les couples, il y a des comportements homme et des comportements femme.

«Elle défendait ce côté chevaleresque de l’homme. Ouvrir la porte et être attentif, elle était beaucoup de cette école. C'est clair que les hommes vont perdre une alliée.»

Une «battante»

Se qualifiant de «renversée» par le décès de la regrettée journaliste et chroniqueuse émérite, Mme Forget a témoigné de son admiration pour cette «battante» avec qui elle a grandi sur la rue de Gaspé, dans le quartier Villeray.

«Elle était curieuse et intéressée. On s’est beaucoup suivi. Elle était toujours dans les médias. Elle avait ses opinions, mais elle écoutait beaucoup Denise.

«Je n’étais pas toujours d’accord avec elle, mais elle avait une plume extraordinaire.»

«C’était une fanatique du français. Elle trouvait souvent odieuse la façon dont les gens s’exprimaient. Elle n’hésitait pas à rappeler les gens à l’ordre. Elle faisait un peu mère supérieure comme moi.»

