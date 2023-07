Fermeture précipitée d'une RPA en Mauricie: la propriétaire brise le silence

La tension était palpable à la résidence de l'Arche à Sainte-Anne-de-la-Pérade aujourd'hui. Au lendemain de la fermeture d'urgence, une altercation s’est produite entre les propriétaires. Celle qui a décidé de fermer les portes de la résidence a brisé le silence.

Appelée sur place après une présumée agression envers l'ex-conjoint de la propriétaire, Jean-Claude Hivon, la Sûreté du Québec (SQ) a assisté à la prise de bec entre la propriétaire et M. Hivon. Ce dernier est aussi, selon le Registraire des entreprises, administrateur à la résidence de l'Arche.

La propriétaire, Marilyn Lachance, s'est ensuite vidé le cœur sur tout ce qui a mené à la fermeture de l'établissement.

«Je ne le fais pas de bon cœur, a-t-elle dit. C'était mon rêve de vie, en passant. Ça fait huit ans que je me donne sept jours sur sept et 24h sur 24h. Ça fait un an que le monde dit que je suis en faillite, que c'est le CIUSSS qui gère, et là, aujourd'hui [mardi], je ferme parce que c'était supposé être une RPA, mais il y a pu de financement pour les résidences comme la nôtre, malheureusement».

Les propriétaires étaient déjà à bout de souffle, en 2019, après s'être conformés aux nouvelles normes de sécurité, notamment avec l'installation de gicleurs. Des travaux dont les couts ont dépassé les 120 000$.

«C'est la faute du CIUSSS de ''calique'' de système avec leurs règlements, les assurances qui ont grimpé de 13 000 de plus par année», a ajouté Mme Lachance.

Puisqu'acheter une résidence pour aînés comporte son lot de défis, les acheteurs se font rares et la propriétaire devra se résoudre à vendre le bâtiment vide.

«C'était mon rêve de vie ça, a-t-elle rappelée. Ça s'écroule et c'est mon métier.»

La gestion de crise se poursuit à la résidence de l'Arche, alors que neuf résidents devaient être relocalisés le plus rapidement possible.

Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec assure que trois d'entre eux ont déjà trouvé une place dans une autre résidence. Quant aux six autres résidents, des milieux de vie ont déjà été identifiés pour chacun d'entre eux. En attendant leur transition, les équipes du CIUSSS MCQ demeurent sur place pour leur offrir des soins et services.