Intimidation: des ados s’en prennent à un jeune de 15 ans déguisé en Spiderman

Un adolescent 15 ans déguisé en Spiderman a été attaqué par un groupe d’adolescents, qui l’auraient attiré dans un parc à New York pour lui briser le nez, selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

«Il a été piégé et attiré à Derby par le même groupe qui le connaît assez bien pour savoir utiliser son bon cœur contre lui. Cette fois, un groupe l'attendait, tous avec des téléphones prêts à enregistrer», a déploré Shellie Pedone, la mère de l’adolescent, dans une publication sur Facebook, qualifiant l’attaque «d’embuscade».

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux la semaine dernière, on peut apercevoir le jeune Aydin Pedone, 15 ans, qui se tient près d’un parc alors que plusieurs adolescents l’approchent et le filment dans sa tenue de Spiderman, a rapporté le «New York Post» lundi.

Sans crier gare, une jeune fille tente alors de le frapper une première fois au visage, avant de l’atteindre au nez lors d’un deuxième coup et repartir en riant.

Sur les images, on peut voir le jeune homme sonné reculer, puis retirer son masque sous les cris et les rires de la petite foule, révélant son visage ensanglanté.

«Mon fils a été attaqué pour seul but de divertir des adolescents ennuyés, ciblé parce qu’il est différent d'eux, et violemment attaqué parce qu'il a eu le courage de se démarquer de la foule et d'être lui-même», a poursuivi sa mère dans son message pour dénoncer l’intimidation dont son fils serait victime depuis des années.

C’est par ailleurs pour cette raison que le jeune porterait la tenue du héros, également victime d’intimidation au secondaire, afin de lutter à sa façon contre le fléau.

Le message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd: des cosplayeurs à travers le pays se seraient rassemblés au parc pour enregistrer des messages de soutien pour le jeune homme, et un barbecue sur le thème des superhéros y aurait été organisé en son honneur.

En parallèle, une page de socio-financement aurait été mise sur pied, récoltant plus de 10 000 $ US pour offrir à l’adolescent une formation d'arts martiaux, a rapporté le média américain.

De son côté, la jeune fille de la vidéo aurait été arrêtée et accusée d’agression de second degré, aurait indiqué le département de police de Hudson Falls selon le «New York Post».