La météo se déchaîne encore au Québec

Chaleur étouffante, pluies diluviennes, grêle et orages violents: encore une fois, Dame Nature s'est déchaînée sur le Québec mardi en fin de journée.

• À lire aussi: Pluie diluvienne: contraint d’abandonner sa luxueuse Bentley dans la flotte

«Pendant que je conduisais, il y a eu beaucoup de foudre et un gros déluge pendant une vingtaine de minutes. On ne voyait absolument rien dehors», témoigne Stéphane Larche, de Saint-Alphonse-de-Rodriguez, dans Lanaudière.

Des grêlons de 2 à 4 cm, soit la taille d'une balle de ping-pong, ont été observés dans la région de Montréal et en Haute-Gatineau, notamment. Une alerte d'orages violents avait d'ailleurs été émise par Environnement Canada mardi matin pour ce secteur de l'Outaouais.

Photo Sébastien Lepage Noël

Une dizaine d'autres régions ont été visées par des veilles d'orages un peu partout dans la province, notamment celles de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, de l'Estrie et du Saguenay.

Accumulation d'eau

À Montréal, la pluie forte a causé d'importantes accumulations d'eau sous certains viaducs, forçant des automobilistes à abandonner leur véhicule.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«C'était fou! L'eau est montée tout d'un coup, environ un mètre de haut. J'en avais jusqu'à ma portière! J'ai dû donner plusieurs coups pour finalement réussir à l'ouvrir et sortir de ma voiture», a raconté l'un d'eux, dont le véhicule a été partiellement submergé sous un viaduc, sur l'avenue du Parc, près de la rue Jean-Talon Ouest.

Devant lui, un autre automobiliste a dû abandonner sa luxueuse Bentley, dont le moteur a calé en raison de l'accumulation d'eau. Deux autres véhicules ont subi le même sort dans la voie inverse.

Vols retardés

En fin d'après-midi, l'aéroport Montréal-Trudeau a également annoncé des perturbations dans l'horaire des vols en raison des orages importants qui ont frappé la métropole.

Au moment de mettre sous presse, au moins 31 vols avaient été annulés à l'aéroport montréalais et 98 étaient considérés comme retardés, selon le site FlightAware.

L’alerte de foudre en vigueur perturbe l'horaire des vols, les opérations au sol et la livraison des bagages pour une raison de sécurité.

Nous vous encourageons à vérifier l’état de votre vol auprès de votre compagnie aérienne avant de vous rendre à l’aéroport. #YULaeroport… — YUL Aéroport international Montréal-Trudeau (@yulaeroport) July 4, 2023

«L'alerte de foudre en vigueur perturbe l'horaire des vols, les opérations au sol et la livraison des bagages pour une raison de sécurité», a écrit l'aéroport sur Twitter.

Plus chaud dans le Grand Nord

En plus de la pluie et de la grêle, plusieurs régions ont dû faire face à une chaleur étouffante. La plus haute température a toutefois été enregistrée à Kuujjuaq, un village du Nunavik, aussi considéré comme le fameux «Grand Nord» québécois.

«Kuujjuaq est actuellement l'endroit le plus chaud au Canada avec une température de 34,1°C ! Cette valeur représente un écart de 18 degrés par rapport au maximum moyen un 4 juillet», a déclaré mardi Environnement Canada sur Twitter.

À moins de 700 km de là, à Salluit, la température était pourtant de 2°C mardi.

🌡️ ☀️ Kuujjuaq est actuellement l'endroit le plus chaud au Canada avec une température de 34,1°C! Cette valeur représente un écart de 18 degrés par rapport au maximum moyen un 4 juillet. Tout près, à Salluit, il fait présentement 2°C 😉#MeteoQC #Kuujjuaq pic.twitter.com/uW07EcX6Hc — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) July 4, 2023

Rappelons que la journée de lundi a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, a indiqué l'Agence France-Presse. En effet, la moyenne a dépassé les 17°C.