La qualité de l’air s’invite dans les préparatifs du Festival d'été de Québec

Des artistes qui s’en viennent jouer au Festival d’été s’inquiètent de la qualité de l’air à Québec en raison des incendies qui continuent d’avaler des hectares de forêt au nord de la province.

• À lire aussi: Scandale sexuel: Rammstein n’est plus le bienvenu au Festival d’été

• À lire aussi: Pas d’autobus pour le Festival d’été de Québec? Marchez, pédalez ou covoiturez

«Dans les négociations avec les artistes, c’est devenu une préoccupation majeure», indique le chef de la programmation du FEQ, Louis Bellavance.

Au fil des ans, des concerts ont été annulés ou interrompus par de violents orages au festival, mais jamais la qualité de l’air n’a été un sujet d’inquiétude avant cette année.

Récemment, un concert de Robert Plant et Allison Krauss, qui devait avoir lieu en plein air à Cleveland, a été annulé à cause de la fumée générée par les feux de forêt canadiens.

La mauvaise qualité de l’air est devenue une préoccupation dans plusieurs régions d’Amérique du Nord, autant pour les spectacles extérieurs que pour les organisations sportives.

Néanmoins, Louis Bellavance a bon espoir que le déroulement du festival ne sera pas perturbé.

«On ne se souhaite que ça ne soit pas un enjeu, et ce serait surprenant que ça le devienne, mais ce n’est pas impossible», dit-il.

Pyrotechnie adaptée

Là où la question de la qualité de l’air aura assurément un impact, c’est au niveau de la mise en scène des concerts des têtes d’affiche sur les plaines d’Abraham.

«Nous avons travaillé avec nos fournisseurs pour éviter le plus possible le tir de feux d’artifice. Nous avons adapté la pyrotechnie pour favoriser des feux de proximité. C’est de la pyrotechnie locale, sur et autour de la scène, qui donne très peu d’émanations dans l’environnement», révèle le directeur technique du FEQ, Patrick Martin.

«On donne quand même un bon spectacle aux festivaliers sans porter un risque à la qualité de l’air», assure-t-il.