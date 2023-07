L'ONU veut mettre l'intelligence artificielle au service de l'humanité

L'intelligence artificielle (IA) n'est pas un secteur qui puisse s'autoréguler, a plaidé la patronne de l'institution de l'ONU spécialisée pour les technologies, avant l'ouverture d'un sommet à Genève réunissant experts, diplomates et robots humanoïdes.

Alors que la recherche en matière d'IA, en particulier générative, est en pleine expansion, les Nations unies appellent la communauté internationale à créer des règles et des garde-fous pour que ces technologies profitent à l'humanité sans la mettre en danger.

« J'espère que nous aboutirons à un projet clair sur la voie à suivre » à l'issue du sommet, a indiqué la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications, l'Américaine Doreen Bogdan-Martin, aux journalistes.

Ce « sommet mondial sur l'IA au service du bien social », organisé jeudi et vendredi par l'UIT, doit réunir quelque 3 000 participants, dont des dirigeants de l'industrie, des universitaires et des décideurs.

Mme Bogdan-Martin a appelé à trouver un « équilibre » afin de « réglementer l'innovation sans l'étouffer ». Mais « ne rien faire n'est pas une option. L'humanité en dépend ».

Parmi les participants au sommet figurent le directeur technique d'Amazon Werner Vogels, la directrice des opérations de Google DeepMind, Lila Ibrahim, ou encore le légendaire gardien de football du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne, Iker Casillas.

Ils seront rejoints par de nombreux de robots spécialisés, dont neuf robots humanoïdes, qui montreront toute l'étendue de leurs capacités, allant de la lutte contre les incendies à l'acheminement de l'aide humanitaire, en passant par la fourniture de soins de santé et l'appui à une agriculture durable.

Les Nations unies espèrent ainsi utiliser l'IA pour faire progresser ses objectifs sur des questions telles que la santé, le climat et la pauvreté. Pour son secrétaire général, Antonio Guterres, « ce sommet peut aider à faire en sorte que l'intelligence artificielle soit bénéfique pour l'humanité ».

« Moment critique de l'Histoire »

D'une grande complexité technique, les systèmes d'IA fascinent autant qu'ils inquiètent. S'ils peuvent sauver des vies en permettant un bond en avant des diagnostics médicaux, ils sont aussi exploités par des régimes autoritaires pour exercer une surveillance de masse des citoyens.

La diffusion sur les réseaux sociaux de fausses images, plus vraies que nature, a alerté sur les risques de manipulation de l'opinion et les dangers pour la démocratie.

Il n'existe pas de règles internationales sur l'IA, mais l'Unesco a produit une recommandation sur l'éthique en 2021. Et fin mars, des centaines d'universitaires, patrons et personnalités, ont demandé un moratoire de six mois sur le développement des systèmes d'IA les plus puissants, en évoquant « des risques majeurs pour l'humanité ».

Pour le spécialiste de l'IA Gary Marcus, « cette nouvelle technologie puissante se répand très largement et s'impose dans nos vies, alors que nous ne sommes vraiment pas préparés ».

« Nous sommes à un moment critique de l'Histoire où nous pouvons soit réussir et mettre en place la gouvernance mondiale dont nous avons besoin, soit échouer et nous retrouver dans la situation où quelques entreprises vont contrôler le destin d'un très grand nombre de personnes », a-t-il dit lors de la présentation du sommet de l'UIT.

Pour sa part, l'Union européenne espère conclure avant la fin de l'année le premier règlement au monde visant à encadrer l'innovation dans l'IA. Mais plus de 150 grandes entreprises ont averti que ce projet risquait de nuire à la compétitivité de l'UE, notamment par rapport aux États-Unis.

Gabriela Ramos, qui a supervisé au sein de l'Unesco le développement et l'adoption du premier instrument mondial visant à promouvoir l'éthique de l'IA, la règlementation est au contraire nécessaire pour attirer les investisseurs.

Elle pense en revanche qu'il n'est pas nécessaire de créer une organisation internationale supervisant l'IA, mais appellent les pays à mettre en place des d'institutions, à l'image des autorités de réglementation des médicaments, qui seraient chargées « au moins d'approuver les développement majeurs avant qu'ils ne soient mis sur le marché ».

Il faudrait, a-t-elle dit aux journalistes, que ces technologies soient également soumises à des audits, et s'assurer qu'elles soient « conformes aux droits de l'homme » et ne suivent pas uniquement des considérations commerciales et géopolitiques.