Parc industriel 40-55: le maire tranche en faveur du projet

Sans surprise, mais non sans remous, l'agrandissement du parc industriel 40-55 ira de l'avant.

• À lire aussi: Agrandissement du parc industriel 40-55: opération «dernière chance» pour les opposants

• À lire aussi: Tumulte au conseil municipal de Trois-Rivières

Une majorité de conseillers municipaux ont voté pour le règlement d'emprunt de 885 000$ autorisant des travaux de drainage sur ces terrains, lors de la séance hier, qui marquait le retour de Jean Lamarche.

Le vote était à sept contre sept et le maire Lamarche a tranché en faveur de ces travaux qui font jaser depuis des semaines en raison de leur impact sur les milieux humides. La conseillère Sabrina Roy a immédiatement quitté la séance après avoir voté pour ces travaux.

La proposition accessoire de la conseillère Pascale Albernhe-Lahaie de tenir un référendum consultatif sur la question a été rejetée.

Les tensions étaient très vives hier à l'hôtel de ville de Trois-Rivières. Les confrontations impliquaient non seulement les élus, mais aussi les citoyens. Une centaine d'entre eux n'ont pas pu entrer dans l'hôtel de ville, puisque c'était salle comble bien avant le début de la séance.

Ils étaient si bruyants que leurs cris étaient entendus jusque dans la salle du conseil. Agents de sécurité et policiers étaient aux aguets. Les échanges à couteaux tirés, entre le maire Jean Lamarche et le conseiller municipal François Bélisle, ont contribué au climat tendu.

Retour de Jean Lamarche

À son entrée dans la salle du conseil, Jean Lamarche a été à la fois applaudi et hué par le public présent. Il a remercié celles et ceux qui l'ont soutenu au cours des six derniers mois .

«Vous êtes probablement ce qui fait que je suis ici aujourd'hui», a-t-il dit.

Il a également pris le temps de remercier le maire suppléant Daniel Cournoyer pour avoir pris le relais. Jean Lamarche a ensuite annoncé la nomination du conseiller municipal Pierre Montreuil au sein du conseil exécutif.

Le maire Jean Lamarche a fait un appel au calme et une mise en garde, demandant de ne pas perturber le déroulement de la séance.

«Je pense qu'on a envie de donner une belle image et une belle impression aux gens de l'extérieur. Plusieurs citoyens n'ont pas respecté cette demande et ont dû sortir de la salle du conseil, dont un qui a été escorté par les policiers.