Pour la fête nationale, Biden appelle à mettre fin à la violence par armes à feu

Le président américain a appelé mardi, jour de la fête nationale américaine, à mettre fin à «l'épidémie de violence par armes à feu», un an jour pour jour après une fusillade survenue lors d'un défilé et au lendemain de deux nouvelles tueries.

«Alors que notre Nation célèbre le jour de son indépendance, nous prions pour que notre population soit libérée de la violence par armes à feu», a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

L'an passé, un homme avait ouvert le feu lors d'un défilé organisé près de Chicago dans l'Illinois pour la fête nationale du 4 juillet, faisant sept morts et des dizaines de blessés, transformant «ce jour de fierté patriotique» en «tragédie», a rappelé M. Biden.

Lundi soir, une nouvelle fusillade a éclaté dans les rues de Philadelphie (nord-est des États-Unis) faisant au moins quatre morts et deux enfants blessés, selon la police, qui a annoncé avoir arrêté l'auteur présumé. Une cinquième personne a également été retrouvée morte, selon des médias américains.

Dans le sud du pays, au Texas, trois personnes ont été également tuées par arme à feu et huit personnes blessées lundi soir à Forth Worth, lors d'une fête organisée à la veille des célébrations de l'indépendance, selon la presse locale.

Quelques jours auparavant, deux personnes avaient été tuées et 28 autres blessées par des tirs durant une fête de quartier à Baltimore, sur la côte est des États-Unis.

Face à cette «vague» de tueries, le président démocrate a plaidé une nouvelle fois en faveur d'une réponse forte afin d'endiguer «cette épidémie de violence par armes à feu».

Saluant la récente mise en place d'une interdiction des fusils d'assaut et des chargeurs à haute capacité dans l'État de l'Illinois, Joe Biden a appelé à en faire de même à travers le pays et à aller plus loin, en mettant notamment «fin à l'impunité des fabricants d'armes» ou encore en instaurant «un contrôle universel des antécédents» des acheteurs.

«J'exhorte les autres États à suivre l'exemple de l'Illinois», a-t-il déclaré, appelant aussi une nouvelle fois les membres républicains du Congrès à travailler à des «réformes de bon sens».

Un appel qui a toutefois peu de chances d'aboutir, car les républicains, qui contrôlent la Chambre des représentants, sont farouchement opposés à de telles mesures.

Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Au total, plus de 44 000 personnes en sont mortes en 2022, dont environ 24 000 se sont suicidées, selon le site spécialisé Gun Violence Archive.