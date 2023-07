«Quand j’étais jeune, je voulais être grand comme elle», raconte Michel Jean à propos de la journaliste Denise Bombardier

«Quand j’étais jeune, je voulais être grand comme elle», raconte Michel Jean en parlant de Denise Bombardier la journaliste et l’intervieweuse. L’auteur et chef d’antenne se souvient de cette dame «gentille et généreuse» décédée mardi à l’âge de 82 ans.

Photo d'archives fournie par TVA

Grande intervieweuse

«Ce matin, cela m’a fait de la peine d’apprendre sa mort. C’est quelqu’un que j’ai aimé beaucoup. Elle a été l’une des plus grandes intervieweuses du Québec, ce que les gens oublient souvent, car cela fait un moment qu’elle n’en faisait plus», affirme Michel Jean en entretien téléphonique avec Le Journal.

En plus de vanter ses talents d’intervieweuse, il souligne la générosité de Denise Bombardier. Au début de sa carrière, elle avait fait une longue et positive critique à la radio sur son premier ouvrage Envoyé spécial qui abordait le métier de journaliste.

«Cela m’avait surpris, car c’était mon premier livre. Cela avait eu beaucoup de valeur pour moi qu’une écrivaine de sa trempe aime mon livre. J’avais été touché et je lui avais envoyé un mot pour la remercier», se souvient-il.

Denise Bombardier l’avait alors invité chez elle pour assister à l’un de ses fameux dîners du dimanche soir où se retrouvaient des gens connus évoluant dans diverses sphères publiques. Le jour de sa visite s’y trouvaient les Monique Jérôme-Forget, maman Dion et Paul Baillargeon.

Lors de l’écriture de son premier roman, Michel Jean lui avait aussi demandé de lire son manuscrit («Je n’en reviens pas de lui avoir demandé cela!» lance-t-il), et cette dernière l’avait sommé de ne pas l’envoyer à son éditeur.

«Au fond, elle avait raison. Il était bourré d’adverbes et de phrases de quelqu’un qui essaie trop d’en montrer [rires]. J’aurais eu la même réaction devant le texte aujourd’hui. On en reparlait quand je la revoyais et c’était rigolo. Elle est venue au lancement de mon livre suivant avec son mari, j’étais toujours content de la voir.»

C’est aussi Denise Bombardier qui lui avait recommandé de se trouver «un plus gros agent» en France; un conseil qu’il a heureusement écouté.

Pionnière

L’auteur de Kukum avait également beaucoup de respect pour l’écrivaine qu’elle était. Il la considère d’ailleurs comme l’une des premières auteures québécoises – avec Gabrielle Roy et Marie-Claire Blais – à avoir réussi à s’imposer en France en ayant un succès à la fois critique et populaire.

«Je n’étais pas toujours d’accord avec ses idées, mais je l’ai souvent défendue quand les gens l’attaquaient, car au-delà du commentaire ou de la provocation, je voyais la personne qui réfléchissait, l’intelligence, la capacité de l’auteure et la gentillesse dans la vie», ajoute-t-il.

Le chef d’antenne assure que Denise Bombardier avait trouvé l’homme de sa vie et le match parfait avec son mari, James. «Ils étaient des parfaits compléments», dit-il.