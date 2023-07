Récupération du bois brûlé: le temps presse selon des entreprises forestières

Boisaco et d’autres entreprises forestières touchées par les feux de forêt demandent à Québec d'accélérer la mise en place d'un plan de récupération du bois brûlé.

• À lire aussi: Feux de forêt: il est prioritaire de repenser l’aménagement forestier

Le décompte est amorcé pour la construction de nouveaux chemins d'accès avant que les insectes détériorent les arbes tombés. Le PDG du Groupe Boisaco se souvient des feux de forêt de 2018 qui avaient ravagé une grande partie de son territoire de coupe au nord de la Haute-Côte-Nord.

Plus de 100 000 mètres cubes d'arbres brûlés avaient été récoltés après les feux. Le programme de récupération avait permis la récolte en octobre de la même année et la machinerie a arrêté en mai parce que le bois était trop infesté par les insectes.

C'est pourquoi cette fois-ci Boisaco veut un plan de récupération de ces bois rapidement. Mais la récolte de ce bois carbonisé ne sera pas une mince tâche. Des mesures spéciales seront prises lors de la coupe et de la transformation de ces billes de bois. Par exemple, les copeaux ne doivent contenir aucune trace de carbone.

Les lames des machines seront changées plus souvent à cause de l'aspect abrasif du carbone et le nettoyage de l'usine sera plus fréquent que d'habitude. Boisaco veut aussi négocier un plan de récupération rapidement avec le gouvernement pour se donner une chance de construire de nouveaux chemins d'accès.