Robert De Niro est « profondément bouleversé » par la mort de son petit-fils « bien-aimé ».

Dimanche au soir, Leandro De Niro Rodriguez est décédé à l'âge de 19 ans. L'acteur de 79 ans a réagi hier dans un communiqué.

« Je suis profondément bouleversé par le décès de mon petit-fils bien-aimé, Leo. Nous apprécions énormément les condoléances de tout le monde. Nous demandons à ce que l'on nous laisse faire notre deuil en toute intimité », a fait savoir le comédien.

La nouvelle du décès de Leandro a été annoncée sur Instagram par sa mère, Drena De Niro, qui est la fille adoptive de l'acteur. « J'aurais aimé être avec toi. Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l'amour et la lumière que tu m'as tant fait ressentir en devenant ta maman. Tu étais profondément aimé et apprécié et j'aurais aimé que l'amour puisse te sauver à lui seul », a-t-elle partagé.

La section des commentaires a rapidement été inondée de condoléances. Naomi Campbell a écrit : « Un tel duo, je ne peux pas imaginer ce que vous devez ressentir, que le Seigneur vous couvre et vous prenne dans ses bras, en ce moment si triste de perte... Je vous aime, toujours là pour vous (sic) ».

De son côté, Lenny Kravitz a posté : « Très chère Drena, je t'envoie mes plus sincères condoléances, à toi et à ta famille. Tout cela dépasse les mots en ce moment. Je t'aime... »

Drena De Niro, 51 ans, a eu son fils avec l'artiste Carlos Rodriguez. La cause du décès de Leandro De Niro Rodriguez n'a pas été révélée.