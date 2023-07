«Ruben m’a sauvé la vie»: un petit miracle à l’Institut de cardiologie de Montréal

Une collaboration entre l’Institut de cardiologie de Montréal et le CHU Ste-Justine a permis un miracle de se produire.

Ruben est un grand prématuré né à l’institut de cardiologie de Montréal. À 24 semaines de grossesse, sa maman a appris qu’elle avait un grave problème cardiaque et a été admise à l’Institut pour accoucher.

«Ruben m’a sauvé la vie», lâche sa mère. «Sans lui, je ne serais pas ici pour vous parler.»

Une équipe du CHU Ste-Justine a dû y être envoyée pour procéder à l’accouchement par césarienne, car une intervention rapide était nécessaire pour sauver la maman et le petit Ruben.

«On a déplacé le service d’obstétrique et de néonatalogie à l’Institut de Cardiologie, donc on a déplacé 9 professionnels, 3 médecins, 4 infirmières, et un inhalothérapeute» dit Sophie Gravel, coordonnatrice de Trajectoire mère-enfant au CHU Ste-Justine. «On a aussi dû déplacer une table de réanimation complète, parce qu’un bébé à 24 semaines, ça a besoin d’être réanimé.»

Ruben devra rester à l’hôpital pour 3 mois parce qu’il est encore très petit. La maman, quant à elle, sera suivie par l’Institut de cardiologie de Montréal.

«Pour la maman, on était inquiets de comment elle réagirait à l’accouchement, parce qu’il y a tout un changement physiologique», explique Dre Nancy Poirier, chirurgienne cardiaque à l’Institut de cardiologie de Montréal et du CHU Ste-Justine. «Il y avait une pression qui était tellement élevée au niveau des poumons et du côté droit du cœur à cause de sa malformation tellement sévère alors on ne savait pas trop comment elle allait réagir.»