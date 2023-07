Saguenay: 620 000$ pour trois nouveaux cadres à la Ville

Plus d'un demi-million de dollars seront investis pour créer de nouveaux postes et ouvrir des bureaux supplémentaires à la Ville de Saguenay.

Les élus assurent qu’il s’agit d’une manière de mieux répondre aux besoins des citoyens et de moderniser sa structure.

Un poste de directeur général sera affiché sous peu pour une entrée en poste en septembre.

Deux autres postes de directeurs de bureaux seront aussi créés afin de superviser le bureau des relations avec les élus et le milieu ainsi que le bureau de la performance stratégique, qui font partie de la nouvelle structure proposée.

«On souhaite notamment rehausser notre niveau de coordination au sein de la ville entre les services de la ville et les partenaires du milieu. On souhaite également améliorer l'ensemble des processus pour que la ville puisse bien faire les choses et qu'elle fasse les bonnes choses», a expliqué le directeur général de la ville de Saguenay, Gabriel Rioux.

Des ressources seront exclusivement dédiées à la recherche de subventions, ce qui permettra selon les élus de générer davantage de profits.

«Pour donner un exemple, ville de Laval, mon collègue M. Boyer avec un bureau, sont allés chercher 65 millions en subventions en résilience climatique», a souligné la mairesse Julie Dufour.

«On s'est fixé un objectif beaucoup plus modeste pour la prochaine année, 10 à 15 millions en nouvelles subventions où on n'aurait pas eu le temps de déposer, où on n'aurait pas vu les subventions. Je vous dirais qu'à même un million, on est déjà dans un investissement», a-t-elle ajouté.

620 000$ sur deux ans

Cette réorganisation coûtera un peu plus de 170 000 $ pour la première année et près de 450 000 $, l'an prochain.

«Dans une ville comme Saguenay de 150 000 de population qui a 400 millions $ de budget. Naturellement, chaque amélioration a un impact considérable sur l'ensemble des activités et permet de générer des économies», a mentionné M. Rioux.

L’objectif est aussi d'améliorer les services aux citoyens notamment en ce qui concerne le traitement des requêtes. La Ville de Saguenay traite près de 75 000 requêtes par année.

«À 148 000 habitants, on peut dire que c'est presque une personne sur deux de 0 à 100 ans qui a un besoin. Juste ne serait-ce qu'en efficacité pour nos gens», a précisé Mme Dufour.

«Modifier notre structure et emmener ça à l'ère d'aujourd'hui, dans le bout de la ligne, c'est le citoyen qui va être gagnant», a mentionné Martin Harvey, président de la commission des ressources humaines de Saguenay.

Vote unanime

La proposition a été adoptée à l'unanimité mardi midi, à la séance du conseil de la Ville de Saguenay.

«Le directeur nous a mentionné que ça va améliorer l’ensemble des règlements de requête. Quand on parle de 75 000 requêtes. C'est pas mal l'essentiel de notre travail, d'aider les citoyens. Je vais appuyer ça en autant que la structure se mette en marche et respecte la décision qui va être prise», a indiqué le conseiller municipal Jean-Marc Crevier, lors de la séance du conseil.

«Il faut se projeter vers le futur, il faut se mettre à la page d'aujourd'hui», a conclu M. Harvey.

L'implantation de cette nouvelle structure se fera graduellement au cours des prochains mois. D’autres annonces sont aussi prévues prochainement en lien avec cette nouvelle structure administrative.