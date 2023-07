Scandale sexuel: Rammstein n’est plus le bienvenu au Festival d’été de Québec

Si Rammstein envisage de revenir présenter un concert au Québec malgré les allégations d'inconduite sexuelle graves qui visent son chanteur Till Lindemann, ce ne sera pas au Festival d’été.

Le programmateur du FEQ, Louis Bellavance, a fermé la porte à un retour du groupe allemand «dans l’état actuel des choses», a-t-il affirmé dans un entretien avec Le Journal.

«Ce serait de très mauvais goût d’avoir des discussions avec eux», ajoute M. Bellavance.

Rammstein est plongé dans la tourmente depuis que plusieurs jeunes femmes ont dénoncé un système de prédation, mis en place durant les concerts du groupe, afin de permettre à Lindemann d’assouvir ses désirs sexuels. Des spectatrices ont même dit avoir été droguées à leur insu.

Malgré tout, la formation heavy métal poursuit une tournée de stades en Europe, cet été.

Dans la foulée de cette affaire amplement médiatisée, Le Journal avait révélé que l’entourage de Rammstein avait demandé aux organisateurs du Festival d’été de lui trouver des jolies jeunes filles pour faire la fête après leur concert sur les plaines d’Abraham, en 2010.

Malgré tout, le groupe s’est produit de nouveau sur les Plaines, en 2016.

«Ce n’était pas de connaissance générale au sein de l’organisation que des employés ont eu de l’inconfort. Je ne fais pas une tournée des artistes avant de programmer un artiste. Pour qu’un artiste soit sur la voie d’évitement, il faut que [ses comportements] soient du domaine public. Ce n’était pas le cas en 2016», explique Louis Bellavance.

Fête interrompue

Si aucun geste déplacé de nature sexuelle n’a pas été signalé en 2016, la direction du FEQ a quand même dû intervenir pour mettre un terme à la fête qui a eu lieu après le concert dans les loges, à l’arrière-scène.

«On ne tripait pas sur l’état d’esprit de cette fête», indique M. Bellevance, qui évoque une soirée qui s’étirait trop, de la musique trop forte et des enjeux de consommation.

C’est à la suite de cet incident – pas unique, mais pas fréquent, précise-t-on – que des effectifs ont été ajoutés en arrière-scène pour améliorer la sécurité.

Les artistes hip-hop difficiles à gérer

Sans identifier personne, Louis Bellavance indique que Rammstein n’est pas le seul artiste qui a laissé un mauvais souvenir de son passage à Québec.

«Il y en a des groupes qui ont de mauvaises habitudes», dit-il, en ciblant notamment la scène hip-hop.

«C’est une généralisation dommage à faire, et Logic a été le gars le plus gentil qu’on a eu dans l’histoire du FEQ, et il n’y a aucun dérapage avec les Québécois, mais il y a beaucoup de concerts avec des artistes hip-hop qui vont être difficiles à gérer en arrière-scène.»

La mauvaise réputation des rappeurs a même une influence sur les décisions du programmateur. «L’amateur avisé aura compris que je n’abuse pas de hip-hop. C’est une soirée sur les Plaines, une au parc de la Francophonie. Ce n’est pas parce que ce n’est pas populaire.»