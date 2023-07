Un phoque en danger de mort en raison d’un frisbee pris autour de son cou

Un phoque de Cornouailles a été repéré au large du port de St Ives à Cornwall au Royaume-Uni avec un frisbee en plastique autour du cou.

Capture d'écran TVA Nouvelles: The Cornish Maid

British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) a déclaré que le phoque pourrait se trouver dans une «situation mettant sa vie en danger».

Le BDMLR a reçu un appel au sujet du phoque dimanche soir.

«La difficulté avec les phoques dans l'eau, ils sont incroyablement difficiles à attraper, car ils sont si rapides et mobiles», a déclaré Dan Jarvis, coordinateur de zone pour Cornwall et Scilly au BDMLR en entrevue à ITV News West Country.

Le frisbee pourrait causer de graves dommages au phoque s'il n'est pas retiré.

«Il s'agit d'une situation potentiellement mortelle pour tout phoque enchevêtré dont il ne peut pas se sortir.»

Avec le temps, le matériau s’usera et percera la peau du phoque, laissant place à une blessure de plus en plus importante qui pourrait entraîner une infection, déplore M. Jarvis.

Malheureusement, c'est un scénario qui devient de plus en plus fréquent, pas seulement dans cette région, mais dans tout le pays, rapporte ITV News.

«Nous recevons régulièrement des appels concernant des phoques empêtrés, mais malheureusement, la grande majorité d'entre eux se trouvent dans des endroits totalement inaccessibles aux gens», dit M. Jarvis.

L’homme rappelle d’ailleurs l’importance de garder les plages propres, puisque les déchets peuvent nuire aux animaux marins et leur causer une multitude de problèmes.