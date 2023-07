Vague de chaleur: les urgences anormalement achalandées

La vague de chaleur qui frappe la province pourrait avoir un impact négatif sur les résidents des CHSLD et sur l’achalandage dans les salles d’urgence.

• À lire aussi: Kuujjuaq: l’endroit le plus chaud au Canada

• À lire aussi: Un épisode caniculaire approche au Québec

«Quand est-ce qu’un ministre va aller se coucher un lit d’un CHSLD?», lance Marie Viens, sœur d’une résidente en CHSLD.

Après avoir dénoncé la situation à QUB Radio, Marie Viens a remporté un combat important pour sa sœur: celui d’un climatiseur dans sa chambre, juste à temps pour les grandes chaleurs.

«La clim portative est la solution. Ils n’ont pas besoin de faire de gros travaux, c’est fini ces excuses-là», a-t-elle déclaré.

Les plus vulnérables sont les personnes âgées et les très jeunes enfants, rappelle le Dr François Marquis, chef des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Les cas de déshydratation, c’est probablement la première chose qui va arriver. En soins intensifs, ce qu’on peut voir ce sont les coups de chaleur. Les coups de chaleur c’est quand le corps n’est plus capable d’évacuer la chaleur. Et là, la température monte», explique-t-il.

Un automne qui s’annonce chaud à la FIQ

La tension monte du côté de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), alors qu’«on se prépare à la grève, on va nommer les choses clairement. La grève est un droit qui est encadré et qui est reconnu par la Cour suprême du Canada, ça fait partie de la Charte canadienne des droits et libertés», a déclaré Jérome Rousseau, vice-président organisation du travail et pratique professionnelle à la FIQ.