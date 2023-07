Approvisionnement en carburant menacé par les pirates informatiques

OTTAWA – Le Centre canadien pour la cybersécurité prévient que nos infrastructures critiques du secteur pétrolier et gazier sont des cibles de choix pour les cybercriminels, notamment ceux commandités par la Russie et la Chine.

«La menace est réelle», a prévenu Sami Khoury, dirigeant principal du Centre canadien pour la cybersécurité (CCC), discutant mercredi du dernier rapport de son organisation consacrée à l’industrie des hydrocarbures. Le CCC relève du Centre de la sécurité des télécommunications qui se rapporte à la Défense nationale.

Le rapport indique que les installations de raffinage sont particulièrement à risque, de même que les pipelines de grand diamètre et les terminaux de transfert pétrolier. On peut penser notamment au terminal de Valero, à Lévis, et aux installations de Suncor de Montréal-Est.

Le rapport est publié alors même que la compagnie Suncor est toujours aux prises avec les suites d’une attaque rapportée le 25 juin.

Elle affecte une partie des 1500 stations-services Petro-Canada du pays et a forcé la compagnie à y suspendre les paiements électroniques. Le site Web et le système de collecte de points des clients ont aussi été affectés.

Approvisionnement menacé

L’événement est comparé à l’attaque au rançongiciel contre Colonial Pipeline qui avait forcé l’entreprise américaine à stopper ses opérations pendant quelques jours en 2021. Ceci avait provoqué des perturbations majeures dans l’approvisionnement en carburant aux États-Unis.

Le Canada n’est pas à l’abri d’une telle attaque, prévient le CCC, pour qui «les rançongiciels sont la principale cybermenace pouvant affecter la fiabilité de l’approvisionnement en pétrole et en gaz pour les Canadiennes et Canadiens».

En 2019 déjà, avant la montée des tensions géopolitiques mondiales, le secteur pétrolier et gazier canadien était déjà le plus ciblé de tous les secteurs des infrastructures essentielles: 25% des organisations canadiennes du secteur avaient alors signalé un cyberincident, selon Statistique Canada.

La Russie se prépare pour attaquer

Dans son rapport, le CCC pointe particulièrement la Russie qui a «manifesté à de nombreuses reprises son intention de démontrer sa puissance en lançant des cyberattaques destructrices contre les infrastructures essentielles stratégiques de ses adversaires à mesure que s’intensifient les crises géopolitiques».

Les alliés discuteront d’ailleurs dans les prochains jours de la protection des infrastructures critiques lors du sommet de l’OTAN qui se tiendra en Lituanie. On y lancera un nouveau centre consacré à la protection des infrastructures critiques sous-marines, comme les pipelines, les gazoducs et les câbles de télécommunication, tous menacés par les sous-marins russes.

Si le CCC estime que la Russie ne mènera pas d’attaque au Canada à moins «d’hostilités imminentes» entre nos deux pays, il prévient que «la probabilité est très élevée» que l’espionnage russe soit en train de se prépositionner au cœur même de nos réseaux informatiques critiques en vue d’attaques futures.

La Chine, l’Iran et la Corée du Nord sont aussi pointés du doigt comme des sources de menaces pour nos infrastructures critiques énergétiques.

En 2018, un variant du maliciel iranien Shamoon a par exemple détruit près de 10% du réseau de l’entreprise pétrolière et gazière italienne Saipem. Et entre 2011 et 2013, des cyberpirates parrainés par la Chine ont mené une campagne de harponnage et d’ingérence contre des entreprises de pipelines aux États-Unis.