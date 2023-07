Benjamin St-Juste veut être parmi les meilleurs à sa position

Déjà un «jeune vétéran» au sein des Commanders de Washington, le Québécois Benjamin St-Juste s’en promet en vue de la prochaine saison de la NFL.

Le demi de coin de 25 ans a vu sa dernière saison tronquée par une entorse à une cheville et il entend sérieusement se reprendre.

«Là je suis en santé, mon but ultime serait de rester en santé toute la saison, a-t-il indiqué mercredi lors d’un entretien avec le réseau LCN. C'est ma troisième année, je suis très confortable avec le cahier de jeux, la défense, je connais ma routine, je sais comment ça fonctionne. Je suis un peu rendu "vétéran".»

Oui, un vétéran. Malgré son jeune âge et le fait qu’il n’a «que» trois saisons au compteur dans la grande ligue.

«Tu es dans une position où tu montres le chemin aux plus jeunes, a-t-il expliqué. On a des jeunes qui ont été repêchés cette année, qui sortent de l'université. Je leur montre un peu comment ça fonctionne et tout. Eux, ils me regardent comme si j'étais un vétéran.»

Outre le fait de rester en santé, St-Juste espère aussi avoir un impact encore plus grand en matière de résultats sur le terrain.

«Je suis beaucoup plus confortable avec la défense, a-t-il rappelé. Je m'enligne pour une saison "all star", une sélection "all pro", pour être un des meilleurs joueurs à ma position.»

Malgré une fiche de 8-8-1 en 2022, Washington a terminé au dernier rang d’une division qui était particulièrement relevée. L’organisation a cependant fait beaucoup de progrès à pratiquement tous les niveaux, a assuré St-Juste.

«On a fait beaucoup de changements, que ce soit côté "business", état-major, et aussi côté football, a expliqué le numéro 25. On a de nouveaux coachs, un nouveau jeune quart-arrière (Sam Howell) qu'on a repêché l'année passée. Il y a eu un changement de propriétaire.»

Tout cela fait en sorte qu’un regain d’intérêt envers les Commanders est observable à Washington, selon St-Juste.

«On est une des équipes originales de la fondation de la NFL (...) une équipe vraiment historique, a-t-il souligné. À Washington D.C., il y a des partisans qui le sont depuis 85-90 ans. On voit que l'énergie commence à ressortir, les personnes qui avaient des billets de saison recommencent à en acheter, on voit que les gens sont excités par le changement, la transition. Ça va être une super belle saison pour nous.»

«Comme l'année passée, je pense que la (division) NFC East sera la meilleure division de la NFL avec les Eagles, les Giants et les Cowboys, a-t-il avancé. Mais cette année, ce qui va être différent, c'est que les Commanders vont se tailler une place en séries éliminatoires. Ça va être une belle bataille!»

Un camp qui fait des heureux

Natif de Montréal, St-Juste a passé du temps dans sa région natale, dernièrement, afin de tenir son deuxième camp de football «Retour à l’origine», à Laval.

Destiné aux jeunes de 8 à 18 ans, garçons comme filles, le camp offre autant des techniques de football que des ateliers sur ce qui entoure la vie d’un joueur à l’extérieur du terrain.

«On a très peu de Québécois dans la NFL, donc je me sens un peu responsable de redonner le plus d'informations et de connaissances à ces jeunes-là, pour que leur cheminement, leur processus soit beaucoup plus facile que le mien», a-t-il indiqué.

«Quand j'ai créé ce camp-là, je me suis dit "quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir?". Quel genre de camp, quel genre de joueur, coach, ressources j'aurais voulu avoir. Avec un prix super abordable: on a eu 625 jeunes cette année», a souligné le footballeur, non sans fierté.

D’ailleurs, il s’enorgueillit également de l’inclusivité de son camp, puisqu’un nombre grandissant de jeunes filles viennent y participer.

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.