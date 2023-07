Blocage des nouvelles: Québecor arrête ses placements publicitaires sur Meta

Près d’une semaine après le blocage des nouvelles journalistiques sur les plateformes de Meta, le géant des télécommunications Québecor a décidé de retirer ses placements publicitaires sur Facebook et Instagram.

«Tout geste de Meta visant à se soustraire à la loi canadienne, à bloquer les nouvelles journalistiques ou à défavoriser de quelque façon que ce soit, par algorithme ou autre, l’accès au contenu des médias canadiens sur ses plateformes ne peut être toléré», a souligné mercredi par communiqué l’entreprise de Pierre Karl Péladeau.

Puisque Meta, qui est propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, refuse «de s’engager à négocier», Québecor retire dès maintenant tous les investissements publicitaires de ses unités d’affaire et filiales, et ce, «jusqu’à nouvel ordre».

«Québecor encourage également les entreprises, les gouvernements et les institutions à exprimer à Meta leur désaccord face à cet affront total envers les politiques publiques et les médias d’information en faisant des choix de placements publicitaires conséquents», a-t-il été précisé.

Jeudi dernier, Meta a pris l’initiative de bloquer tout le contenu journalistique canadien de ses plateformes en réaction à l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne au Sénat.

Aussi connue sous le nom de loi C-18, la nouvelle réglementation d’Ottawa oblige les géants du web, comme Meta et Google, à partager une part des revenus obtenus avec le contenu journalistique qui est partagé sur leurs plateformes.

Meta en a aussi profité pour mettre fin aux ententes conclues avec La Presse Canadienne, les Coops de l’information, «Le Devoir», le «Toronto Star», le «Globe and Mail» pour créer du contenu d’information local.

De son côté, Google a annoncé son intention de cesser de diffuser les liens vers les contenus d'actualité au Canada, au moment de l'entrée en vigueur de la loi C-18.