Casinos en grève: les syndiqués manifestent à Montréal

Des centaines de travailleurs du Casino à travers la province du Québec manifestent mercredi, sur la rue Sherbrooke à Montréal, en direction des bureaux de Lotto-Québec.

Sans convention collective depuis mars 2022, les travailleurs du Casino revendiquent de meilleures conditions de travail, ainsi que de meilleures conditions salariales.

Le syndicat demande une augmentation qui représente l’équivalent de la hausse du coût de la vie, en plus d’un dollar supplémentaire de l’heure.

TVA NOUVELLES

La pression se fait ressentir au centre-ville de Montréal, après plus de deux semaines de grève en vigueur.

«On veut que l’employeur nous entende. On veut améliorer nos conditions salariales et de travail. On est tanné de faire des demandes et de ne pas du tout être écouté», mentionne une manifestante.

«Nos dirigeants ont droit à des hausses de salaire de plus de 46% sur une année et nous, ils nous offrent 2,5% par année sur cinq ans», commente un second manifestant.