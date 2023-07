Chaleur accablante: un défi supplémentaire pour des travailleurs de la Mauricie

Un avis de chaleur extrême a été émis pour plusieurs régions du Québec, dont la Mauricie. Elle est un défi supplémentaire pour plusieurs personnes qui doivent travailler à l'extérieur.

Les cours des garderies étaient vides une bonne partie de la journée. Selon les recommandations du gouvernement, c'était beaucoup trop chaud pour sortir les petits à l'extérieur.

Un tableau donné par le gouvernement du Québec permet de qualifier, avec l'humidité, le nombre de temps qu'ils peuvent passer à l'extérieur avec les enfants.

Dans le domaine de la construction, les journées sont pénibles, surtout sur les toitures. La chaleur est même parfois insupportable alors qu'une pause de bordeaux d'asphalte foncée peut faire monter le ressenti jusqu'à près de 60°C. En journée chaude, Mathieu Leblanc, propriétaire de Couvreurs 40 n'est jamais surpris d'apprendre le matin même qu'il perd un ou même des joueurs.

En période de chaleur, on oublie souvent les nettoyeurs, chez qui, devant les presses, le mercure peut atteindre 37°C. Des conditions difficiles pour les employés. Pierre Fiset, le propriétaire de Nettoyeur Sainte-Marie, a trouvé des solutions: il a installé des îlots de fraîcheur; il demandé à ses employés de réduire la cadence et qu'il les laisse partir plus tôt du travail. La chaleur est insupportable.

L'hydratation reste la meilleure solution. Heureusement, je suis au Centre-Ville. Il y a plusieurs commerces qui me permettent de remplis ma bouteille d'eau. Il y a même souvent des résidents qui sont généreux à cet égard là et me permettent de remplir ma bouteille, nous explique un facteur au travail. Sur la construction, les travailleurs peuvent boire de quatre à huit litres d'eau en une journée.

Tous les trucs sont bons pour se rafraîchir. Le chef du restaurant Le Grill, Jean-Luc de Champlain offre des sucreries glacées à ses employés en plus de s'assurer qu'ils ont toujours de l'eau sous la main. Avec le Festivoix, malgré la chaleur accablante, les clients sont au rendez-vous au centre-ville et la période achalandée est plus courte, mais plus intense qu'à l'habitude.

Les travailleurs devront faire preuve de patience. L'avertissement de chaleur extrême se poursuivra encore jusqu'à jeudi, selon Environnement Canada.