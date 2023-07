À VOIR | Des feux d’artifice incendient une maison valant des millions de dollars

Un sac en plastique rempli de feux d'artifice jetés a provoqué l'incendie d'une maison mardi soir dans le Maryland, aux États-Unis.

Un pompier a par ailleurs été blessé lors de l’incendie, alors que la famille a dû quitter son domicile, rapporte le Washington Post.

Le coût des dommages s’élèverait qui plus est à plus de 1,5 M$.

Images tirée de CNN News

Selon CNN, la famille a célébré le 4 juillet avec des feux d’artifice, même si ceux-ci sont interdits dans le comté de Montgomery, où vit la famille.

Lorsqu’ils ont eu terminé, ils ont noyé les feux d’artifice dans une chaudière remplie d’eau, puis ont jeté les fusées aux poubelles.

Malheureusement, les feux d’artifice n’ont manifestement pas été plongés dans l’eau suffisamment longtemps, puisqu’ils ont éventuellement pris feu alors qu’ils dormaient.

Les occupants de la maison ont relaté avoir entendu d’abord une explosion à l'extérieur.

Examinant la source du bruit, ils ont découvert un incendie à l’extérieure de leur maison.

Les feux d’artifice ont d’abord incendié les poubelles, puis le feu s’est propagé aux arbustes voisins, puis à la maison, selon le porte-parole du service des pompiers du comté de Montgomery, Pete Piringer.

Le feu s'est propagé sur le côté et à l'arrière de la maison et a rapidement atteint le grenier.

Trois adultes, un enfant et leur animal de compagnie ont pu s'échapper de la maison et sont sains et saufs, selon les autorités.

Un pompier et a été transporté à l'hôpital avec des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger, a déclaré Piringer. Les pompiers ont maîtrisé le gros de l'incendie vers 23h30, un peu plus d’une heure après qu’il a été déclaré.

Il est recommandé de laisser les feux d’artifice dans l’eau pendant 24 heures avant de les jeter aux poubelles.